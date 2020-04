VIDEO USAP - Lundi, c'est rugby à voir en direct

Lundi, c'est rugby s'adapte et est à voir en vidéo ce lundi 13 avril à 14h30. Trois joueurs de l'USAP : Quentin Walcker, Jonathan Bousquet et Alban Roussel sont nos invités dans la première partie. Les deux entraîneurs Perry Freshwater et Patrick Arlettaz sont avec nous dans la deuxième partie. En fil rouge, l'artiste Hugues Di Francesco est avec nous.

Posez vos questions en direct à nos invités dans le live Facebook.

Le Direct