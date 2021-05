VIDÉOS - Champions Cup : la liesse des supporters du Stade Rochelais qualifié pour la finale à Twickenham

Les supporters du Stade Rochelais se sont rassemblés sur le Vieux-Port de La Rochelle ce dimanche en fin de journée pour célébrer la victoire en demi-finale de Champions Cup. Pour la première fois de son histoire, le club de rugby rochelais va disputer une finale de Coupe d'Europe.

Des larmes, de la joie et des chants. Et la promesse d'une belle finale pour faire briller les yeux des supporters des Maritimes. C'était un après-midi historique pour le Stade Rochelais victorieux ce dimanche 2 mai en demi-finale de la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster. Les joueurs de rugby se sont imposés au bout d'un match à couper le souffle et les supporters ont célébré l'événement en nombre sur le Vieux-Port de La Rochelle. Des centaines de personnes se sont rassemblées spontanément pour fêter cette victoire en fin de journée dans une ambiance bon enfant.

Avec cette qualification en finale, les Rochelais ont accompli un exploit et les supporters des Maritimes privés de stade Deflandre en raison de la pandémie de coronavirus ont savouré leur plaisir. "On vit un moment historique et ça fait du bien par les temps qui courent" confiaient Didier et Alain, écharpe et masque jaunes et noirs, drapeaux en main.