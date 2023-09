VIDÉOS - Coupe du monde de rugby : les sept moments historiques du XV de France face aux All Blacks

En 2007, le XV de France défie le haka des All Blacks et se qualifie en demi-finale de la Coupe du monde de rugby.

Le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby , le 8 septembre au Stade de France. Les Bleus, parmi les favoris de la compétition, vont s'attaquer à un adversaire redoutable. En sept rencontres lors d'un mondial, ils n'ont remporté que deux victoires, contre cinq pour les All Blacks.

Au total, les deux équipes se sont affrontées à 62 reprises. Et certains matchs sont restés dans les mémoires. De la bataille de Nantes en 1986 à la victoire écrasante du XV de France il y a deux ans, retour sur sept rencontres qui ont marqué l'histoire des Bleus.

1986 : la légendaire bataille de Nantes

Nous sommes le 15 novembre 1986, le XV de France reçoit la Nouvelle-Zélande à la Beaujoire. Un match rugueux qui est resté dans les mémoires. Une semaine avant, les Bleus sont humiliés lors d'un test-match à Toulouse par les All Blacks, défaite 19 à 7. Regonflés à bloc par leur entraîneur Jacques Fouroux, ils débarquent sur la pelouse nantaise prêts à en découdre.

Et le combat est rude, heurté. Côtes cassées et scrotum déchiré pour le troisième ligne, Wayne Shelford, commotion cérébrale pour le pilier néo-zélandais Pascal Ondarts. Les pénalités, fautes de main et mêlées s'enchaînent. "Oui, nous avons mis des bourre-pifs", admet l'ancien international Serge Blanco dans un entretien en 2016 au Parisien . Les Blacks accusent même les Français d'avoir pris des drogues. "Les mecs n'ont plus su dans quelle basse-cour ils jouaient (...) C'est pour ça qu'après, ils sont allés chercher des excuses à la con en disant que nous étions drogués", s'agace Serge Blanco.

Bilan : victoire 16 à 3 du XV de France, qui prend sa revanche... Mais échoue un an plus tard, en finale de la première Coupe du monde de l'histoire, face aux mêmes All Blacks.

1994 : l'essai du bout du monde

On le surnomme "l'essai du bout du monde" et pour de nombreux amateurs du ballon ovale, c'est le plus bel essai de l'histoire du rugby. Il faut dire que ce que réalisent les joueurs tricolores ce 3 juillet 1994 à Auckland est exceptionnel. Nous sommes à la 79e minute de jeu, test-match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Menés 20 à 16 par les All Blacks, les Bleus sont dos au mur.

Ils tentent alors le tout pour le tout. Le capitaine de l'époque, Philippe Saint-André, récupère le ballon dans ses 22 mètres et remonte le terrain, éliminant deux adversaires. Ensuite, c'est la magie qui opère. Jean-Michel Gonzalez, Christophe Deylaud, Abdelatif Benazzi, Émile Ntamack, Laurent Cabannes, Yann Delaigue et Guy Accoceberry, tous touchent le ballon avant une ultime passe à Jean-Luc Sadourny qui conclut cette magnifique action.

En moins de 30 secondes, huit passes, 80 mètres parcourus et un essai de légende. Les Bleus repartent invaincus de leur tournée en Nouvelle-Zélande.

1999 : l'incroyable remontada

Le 31 octobre 1999 reste une date ancrée dans la mémoire de tous les Français amateurs de rugby. "Le miracle de Twickenham" (du nom du stade anglais où s'est joué le match) est, pour beaucoup, le plus bel exploit de l'histoire du XV de France. Il faut dire que l'affiche est belle : les Bleus face aux Blacks en demi-finale de la Coupe du monde.

Après un début de compétition poussif, le XV de France réalise une seconde mi-temps d'anthologie. Menés 24-10 après la pause, grâce notamment à deux essais de Jonah Lomu, on croit les joueurs de Jean-Claude Skrela à terre. Mais déterminés, ils arrivent à renverser le match. Christophe Lamaison enchaîne drops et pénalités pour faire revenir son équipe dans la course.

Et à la 56e minute de jeu, Christophe Dominici, après une récupération de balle exceptionnelle, donne l’avantage aux Bleus. Deux autres essais, dont un sprint mémorable de Philippe Bernat-Salles, viennent sceller la victoire française. En 30 minutes, ils infligent un 33-0 aux All Blacks, asphyxiés. Les Tricolores s'imposent finalement 43 à 31 et filent en finale. Finale qu'ils perdront face à l'Australie (35-12).

2007 : les Bleus défient le haka

C'est un face-à-face qui est entré dans l'histoire ! Le 6 octobre 2007, quart de finale de la Coupe du monde, la France est opposée une nouvelle fois à la Nouvelle-Zélande. Et cette fois-ci, les Bleus décident de ne pas subir le haka. Bras dessus, bras dessous, ils défient les All Blacks en s'approchant à quelques centimètres des Néo-Zélandais.

Les regards sont déterminés et présagent du combat qui va avoir lieu sur le terrain. Emmené par un jeune Thierry Dusautoir incroyable, auteur de 38 plaquages, le XV de France réussit un exploit monumental. Menés 13-0, les hommes de Bernard Laporte inscrivent leurs trois premiers points juste avant la pause. En seconde mi-temps, Dusautoir puis Jauzion donnent l'avantage aux Bleus, qui le conserveront jusqu'au coup de sifflet final (20-18). Les Français signent une victoire mémorable, c'est la première fois de l'histoire que les All Blacks ne figurent pas dans le dernier carré d'une Coupe du monde.

2011 : une finale si serrée

23 octobre 2011, la France se retrouve en finale de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, pays organisateur. Prêts à en découdre, les Bleus défient une nouvelle fois le haka en formant le V de la victoire sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland. Mais comme en 1987 et en 1999, ils échouent à décrocher le trophée, malgré un match très disputé et une défense solide.

Ce sont les Blacks qui ouvrent le score au quart d'heure de jeu, avec un essai non transformé. Ils enfoncent le clou après la pause en inscrivant une pénalité (8-0). Les hommes de Marc Lièvremont finissent par riposter grâce à un essai du capitaine, Thierry Dusautoir, désigné homme du match. Mais ils n'arrivent pas à percer à nouveau la défense néo-zélandaise et ce sont les All Blacks qui soulèvent la deuxième Coupe du monde de leur histoire (8-7).

Les Bleus peuvent nourrir des regrets. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt l'arbitrage, jugé favorable au pays-hôte de la compétition. Aucune pénalité n'a été sifflée en faveur des Français en seconde période, quand ils étaient dans le camp des Blacks. "On était venus là pour être champions du monde, on aurait dû l'être, je pense, sur ce match", regrette à la fin du match l'ailier Vincent Clerc.

2015 : une déroute spectaculaire

Quatre ans plus tard, les Bleus retrouvent la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde, cette fois-ci en quart de finale à Cardiff. Mais ce 17 octobre 2015, le scénario du match est bien différent. Archi dominateurs, les All Blacks écrasent le XV de France. Ils ouvrent le score dès la 11e minute de jeu et enchaînent les essais. Ils en inscrivent quatre rien qu'en première mi-temps, contre un seul pour les Tricolores.

Au retour de la pause, le match vire à la correction. Les Néo-Zélandais aplatissent le ballon ovale à cinq reprises dans le camp des Bleus, qui semblent totalement impuissants. Score final : 62 à 13, 49 points d'écart entre les deux équipes. Il s'agit de la plus lourde défaite pour les Français en Coupe du monde. Pire, on est face à la plus large défaite de l'histoire dans un quart de finale de la compétition.

Humiliés, les Bleus repartent une nouvelle fois bredouilles. Deux semaines plus tard, les Blacks remportent eux leur troisième Coupe du monde.

2021 : un succès historique des Bleus

"On a touché du doigt le merveilleux", les mots de Fabien Galthié ce 20 novembre 2021 font du bien. Après 12 ans de disette, le XV de France décroche enfin un succès face aux All Blacks, et quel succès ! Pour ce test-match, le Stade de France est bouillant et les Bleus signent un début de rencontre parfait, inscrivant leur premier essai après seulement deux minutes de jeu. Suivent deux autres réalisations. Après une première mi-temps de rêve, le XV de la Fougère se réveille et recolle quasiment au score, infligeant 17 points en début de second acte.

Mais les Français n'ont pas dit leur dernier mot et réalisent un dernier quart d'heure de folie, ponctué par un essai de Damian Penaud. Après 14 revers consécutifs, le XV de France bat la Nouvelle-Zélande 40 à 25, son plus gros succès face aux Blacks. De quoi donner des espoirs pour la Coupe du monde !

