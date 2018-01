Anglet remporte une victoire (13-9) importante dans la course à la qualification lors de la 13e journée de Fédérale 1. Mais les Angloyes ont souffert dans le bourbier de leur stade Saint-Jean. Le Stade Hendayais, toujours à la recherche de sa première victoire, a montré du coeur et de la vaillance.

Anglet, France

L'Anglet Olympique reste invaincu cette saison dans les derbys de la Côte Basque. Vainqueurs à Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, les Angloyes remportent leur 2e confrontation face aux Xuriak (13-9), à domicile cette fois, lors de la 13e journée. Mais l'AORC peut souffler de soulagement, car le dernier de la poule lui a donné du fil à retordre jusqu'à la dernière seconde. Les Angloyes ont souffert, particulièrement en conquête, sur le terrain boueux de leur stade Saint-Jean, et ont encore une fois manqué de réalisme. Mais le principal est acquis. Après 2 revers en déplacement, Anglet renoue avec la victoire et reste dans le top 6, en position de qualifiable

Vaillants, les Hendayais gardent le sourire

Les Hendayais peuvent au contraire se montrer frustrés. Certes dominés en début de rencontre, ils ont réussi à faire le dos rond et, forts d'une conquête dominatrice, à coller au score jusque dans les ultimes secondes. Mais leurs charges successives dans les dix derniers mètres angloyes se sont heurtés à un mur défensif infranchissable. Les Xuriak se contentent d'un point de bonus, leur deuxième de la saison, et courrent toujours après leur première victoire. Ca ne les empêche pas de garder foi en l'avenir.

Les points du match

Essai de pénalité (61) pour Anglet ; pénalités Fauqué (13, 40) pour Anglet, Bainçonau (30, 51, 67) pour Hendaye

Cartons Blanc : Heguiaphal (29), Etchepare (64) pour Anglet ; Pinon (12), Azpiroz (54), Sanchez (59) pour Hendaye

Le SJLO sans trembler

De son côté Saint-Jean de Luz s'est largement imposé face à Saint-Médard-en-Jalles (41-10) et prend la 1re place de la poule à hauteur de l'Union Cognac / Saint-Jean d'Angély