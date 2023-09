VIDÉOS - L'entraînement des Bleus au Vélodrome avant d'affronter la Namibie

Et un, et deux, et trois victoires ? Sans faire injure aux Namibiens , on peut écrire sans risquer de se tromper que le XV de France enchaînera ce jeudi à Marseille une troisième victoire dans cette Coupe du monde.

Objectif bonus pour les Bleus

Après la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay, la vraie question est de savoir si les Bleus, qui enregistrent le retour de l'équipe "premium" où seul le troisième ligne Grégory Aldritt touché à un genou , sera absent, vont gagner avec le bonus offensif et avec la manière pour régaler les 67.000 spectateurs du stade Vélodrome.

Emission spéciale sur France Bleu Provence

Le coup d'envoi jeudi soir de ce France-Namibie est à 21 heures. France Bleu Provence vous fera vivre l'ambiance dans les rues de Marseille et au Vélodrome dès 19 heures.