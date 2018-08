Perpignan, France

En tout début d'après-midi, les Dragons Catalans ont foulé la pelouse de Wembley pour un premier et dernier entraînement. La première mauvaise nouvelle pour les Dracs, c'est le forfait de Louis Anderson qui s'est testé à cette occasion.

En 2007, lors de la première finale des Dracs, seul Rémi Casty était présent. Tous les autres joueurs ont donc découvert Wembley. Un moment fort pour Benjamin Garcia (vidéo plus bas) qui lui était en tribunes en jeune supporter à l'époque. Un moment marquant aussi pour le président des Dracs Bernard Guasch : "Il était plus clinquant il y a onze ans, car il était tout neuf, mais il est toujours aussi majestueux et grandiose. Maintenant il me tarde d'y être pour la finale, la pression monte petit à petit."

Welcome To Wembley 🐉🐉 pic.twitter.com/gpK6Vxl6I9 — Ben Garcia (@12GarciaBen) August 24, 2018

Les Dragons Catalans à Wembley © Radio France - Bruno Onteniente

