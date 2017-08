VIDEOS - Ola, clapping, chenille : Aimé-Giral a chaviré pour le succès de l'USAP (66 - 6) !

L'USAP a frappé un grand coup pour l'ouverture du championnat (66 à 6 contre Bayonne). L'USAP a impressionné sur la pelouse mais ses supporters aussi ont frappé un grand coup en créant une ambiance exceptionnelle dans le stade.

Si la prestation de l'USAP sur le terrain était presque trop belle pour être vraie, dans les tribunes c'était du surréaliste ! Il y a d'abord eu ce moment fort et cette minute de silence en hommage aux victimes des attentats en Catalogne. Le peuple du nord a montré tout son soutien aux frères du sud.

Et puis la vie a repris son court, le sang-et-or est redevenu la couleur de fête et de joie. Dès la vingtième minute, au point culminant de la folie usapiste sur le terrain, la première ola a fait plusieurs tours de stade. D'autres ont suivi durant toute la partie. Quand à la pause les Catalans forts de leurs 32 points d'avance sont repartis aux vestiaires, ils ont été accompagnés par une standing ovation.

A la mi-temps, on fait un break ? Pas du tout, pas à Aimé-Giral, pas ce samedi 19 août. Les espoirs du club sont venus montrer leur bouclier de champion de France. Ces jeunes avaient déjà montré leur sens de la fête et leur bonne humeur sur France Bleu Roussillon après leur titre et cette fois-ci ils ont fait le show au stade. Devant chaque tribune, à l'islandaise, ils ont fait des clapping avec le public. Les fans n'ont pas eu à se faire prier pour rentrer dans le jeu.

La deuxième mi-temps n'a pas baissé en intensité sur la pelouse et dans les tribunes. L'USAP a marqué quatre essais de plus et les ola ou autres chants ont mis l'ambiance . PLus surprenant, à l'intiative du groupe des supporters des Farfadets, c'est une chenille qui a été lancée dans le stade ! Les supporters, dans une ambiance de fête totale, se sont mis à déambuler dans les travées.

Quand Romuald Seguy a marqué le dernier essai portant le score à 64-6, le public s'est mis à scander : "66 ! 66 !". Jonathan Bousquet avec sa transformation a rajouté les deux points qui manquaient et a offert ce dernier petit bonheur au peuple sang-et-or pour un succès totalement à la catalane !

Après le match, les joueurs présents à la conférence de presse ont tous souligné l'ambiance exceptionnelle qui a régné dans le stade Aimé-Giral tout en sachant qu'ils y étaient pour beaucoup...