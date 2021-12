VIDÉOS – Oloron s'impose dans le derby face à Mauléon (30-19)

Oloron a remis les compteurs à jour. Face à Mauléon, les Béarnais ont signé ce dimanche leur 4e victoire consécutive. Et puis ils ont pris leur revanche d'un match aller perdu 37 à 16 en s'imposant cette fois 30 à 19 avec un essai sur ballon porté, un autre de pénalité (suite à un maul), et un dernier signé de Boucau. Voilà les Oloronais remontés à la 6e place de la poule 4 de Fédérale 1, mais attention, certains matchs ont été reportés ce week-end et faussent un peu la lecture du classement.

