Brive-la-Gaillarde, France

C'est l'éternelle histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Les plus optimistes des supporters souligneront que le CAB, en battant Colomiers 27-17 ce vendredi soir pour la 2e journée de Pro D2, vient de signer sa première victoire de la saison pour sa première sortie à domicile. Les moins contents retiendront que les Corréziens n'ont pas convaincu dans la manière de le faire.

Constant et dominateur en mêlée fermée tout au long du match, le CAB a en revanche commis de trop nombreuses fautes de mains et perdu moult ballons sur ses lancements de jeu. Quatre balles perdues en touche offensive et un carton jaune, venu sanctionner la nervosité de Snyman en deuxième période, viennent ternir le tableau. Ajoutez à cela une belle performance livrée par des Columérins sans pression et vous comprendrez pourquoi le public du Stadium et les acteurs brivistes n'affichaient pas un large sourire.

"Par moment, on a voulu trop jouer [...] je pense qu'on a manqué un peu d'humilité"

"Nous avons commis beaucoup d'imperfections, je pense qu'on a manqué un peu d'humilité aussi" lâche d'emblée Jeremy Davidson. "Par moment, on a voulu trop jouer. On a fait trop de fautes et on a laissé Colomiers revenir dans le match en deuxième période. Le carton jaune nous a fait du mal. Mais on a eu du coeur pour repasser devant et je suis content de la victoire. C'est important de gagner ce premier match de la saison à la maison." Pas pleinement satisfait quand même. "Je suis agacé parce que _les joueurs n'ont pas évolué à leur propre niveau_, à mon avis. Les entraînements sont d'un niveau supérieur à ce qu'ils ont montré. A force de travailler, ça va venir."

"14-6 à la mi-temps et on trouve le moyen de se mettre le feu..."

"Soulagé d'avoir gagné mais déçu du contenu" embraye Arnaud Mignardi, auteur du premier essai briviste après vingt minutes très poussives en première période. "On a été approximatif sur beaucoup d'actions. Il y a 14-6 à la mi-temps, et on trouve le moyen de se mettre le feu à vingt minutes de la fin..."

Battu à Bayonne la semaine dernière malgré un contenu relativement satisfaisant, Brive l'emporte cette fois contre Colomiers sans convaincre. "Je préfère ça" sourit quand même Jeremy Davidson alors que son équipe défiera Biarritz dès jeudi au Pays Basque.