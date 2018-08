Brive-la-Gaillarde, France

"Il faut mettre les pendules à l'heure". Posément, et en une phrase, Jeremy Davidson n'a pas caché quelles étaient les ambitions du CA Brive face Colomiers ce vendredi soir pour la 2e journée de Pro D2, une semaine après la défaite à Bayonne en ouverture du championnat.

"Essayer d'être invaincu à la maison"

Pour leur première sortie de la saison à domicile, et pour espérer jouer les premiers rôles en Pro D2 cette saison après leur relégation, les Brivistes ont l'obligation de redevenir impériaux à domicile. "On veut redevenir une forteresse" continue Jeremy Davidson, "et essayer d'être invaincu à la maison". C'est une condition sine qua non pour affirmer sa stature et marquer son territoire. Et faire oublier les six défaites en treize matchs de championnat, l'an passé, qui ont précipité la chute de Brive en Pro D2. Et fait naître une fracture avec une partie du public briviste.

"Quelque chose à redonner au public"

La reconquête des fans est une autre mission que les joueurs se sont assignés. "On a quelque chose à redonner au public" ne cache pas Thomas Laranjeira. "Pour les joueurs qui ont participé à cette descente, c'est un poids lourd", poursuit l'arrière issu de la formation briviste, "on sait très bien l'impact que cela a sur le club, la ville et les supporters. Se dire qu'on veut reconquérir le coeur des Brivistes est une source de motivation." Car la relégation se voit aussi en tribunes : 5.000 abonnés à ce jour, selon le club, contre plus de 7.200 l'an passé. Ce vendredi soir, environ 7.000 personnes sont attendues au stade contre 9.000 en moyenne l'année dernière.

