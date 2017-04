VIDEO - Pro D2 : ce qu'il faut savoir du sprint final

Alors qu'il reste quatre journées de Pro D2 avant la fin de la saison régulière, francebleu.fr fait le point sur les équipes en course pour la montée en Top 14 et celles qui luttent pour le maintien.

Alors que la 27e journée de Pro D2 s'ouvre ce jeudi, les écarts de points sont encore serrés dans la course à la phase finale où seules deux équipes pourront jouer dans l'élite la saison prochaine. Le dénouement est encore loin d'être dessiné également dans la lutte pour le maintien avant la fin de la saison régulière le 5 mai prochain.

Rappel : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points, la défaite 0 point et le bonus 1 point.

Oyonnax, un pied en Top 14 ?

La première place du classement est synonyme de montée directe dans l'élite. Derrière, les quatre autres places (2e à 5e) donnent le droit de disputer les demi-finales puis la finale d'accession le dimanche 21 mai à Bordeaux. Le vainqueur prendra également l'ascenseur direction le Top 14.

En tête du classement, Oyonnax (1er, 80 points) a fait un pas de plus vers une remontée en Top 14 grâce à sa victoire bonifiée sur Dax vendredi lors de la 26e journée. Un an après sa relégation, le club de l'Ain compte cinq points d'avance sur son premier poursuivant, Agen (2e, 75 points). Les Oyonmen devront se montrer prudents tout de même dans la dernière ligne droite car ils affrontent trois équipes qui jouent le Top 5 et qui auront les crocs (Biarritz, Montauban et Perpignan).

Le calendrier d'Oyonnax : va à Biarritz, reçoit Bougoin (déjà relégué), reçoit l'USAP, va à Montauban

Le classement à l'issue de la 26e journée de Pro D2 - LNR

Qui pour les demi-finales ?

Quelles seront les quatre équipes suivantes qui termineront dans le Top 5 pour disputer les demi-finales (programmées les 13 et 14 mai) ? Six équipes se tiennent en 11 points. Si Agen (2e, 75 points) semble se détacher, deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche : Colomiers (3e, 71 points) et Mont-de-Marsan (4e, 71 points). Colomiers a le calendrier le plus compliqué avec trois matches face à des prétendants au Top 5 face : Biarritz, Montauban et Agen lors d'un choc attendu lors de l'ultime journée. Agen et Mont-de-Marsan semblent avoir la voie plus dégagée.

Et détail qui a son importance : les 2e et 3e du classement reçoivent leur adversaire à la maison lors des demies.

Le calendrier d'Agen : va à Soyaux-Angoulême, reçoit Vannes, va à Albi et reçoit Colomiers

Le calendrier de Colomiers : va à Vannes, reçoit Biarritz, reçoit Montauban, va à Agen

Le calendrier de Mont-de-Marsan : va à Bourgoin (déjà relégué), reçoit Aurillac, va à Dax, reçoit Biarritz

Derrière, la course est lancée pour accrocher la 5e et dernière place qualificative pour les demies. Voire mieux ! Trois équipes sont encore dans le coup : Biarritz (5e, 68 points), Montauban (6e, 68 points) et Perpignan (7e, 64 points). Les Biarrots ont fort à faire face à des gros calibres :(Oyonnax, Colomiers, Mont-de-Marsan) tout comme l'Union sportive montalbanaise avec Colomiers et Oyonnax au rendez-vous des deux dernières journées. Aux portes de la phase finale, l'USAP pourrait tirer son épingle du jeu en donnant un dernier coup de rein.

VIDEO. La fin de saison vue par la journaliste de France Bleu Pays Basque qui suit le BO.

Le calendrier de Biarritz : reçoit Oyonnax, va à Colomiers, reçoit Aurillac, va à Mont-de-Marsan

Le calendrier de Montauban : va à Béziers, reçoit Dax, va à Colomiers, reçoit Oyonnax

Le calendrier de Perpignan : va à Narbonne, reçoit Soyaux-Angoulême, va à Oyonnax, reçoit Béziers

Qui descendra avec Bourgoin ?

Les deux dernières équipes seront reléguées en Fédérale 1 à la fin de la saison. Et l'on connaît déjà une équipe déjà condamnée : Bourgoin-Jallieu (16e, 25 points) est assuré de terminer lanterne rouge. Le CSBJ a connu une saison noire avec des problèmes financiers toujours pas réglés.

Qui pour accompagner Bourgoin dans la division inférieure ? Albi (15e, 45 points) est clairement l'équipe la plus mal embarquée pour se maintenir avec 6 points de retard sur le premier non-relégable (Vannes). Avant-dernier, le Sporting club albigeois se heurte à une mission (quasi) impossible avec un déplacement à Aurillac et la réception d'Agen qui vise les demies.

Le calendrier d'Albi : va à Aurillac, reçoit Béziers, reçoit Agen, va à Carcassonne

Trois autres équipes sont à égalité de points et semblent à l'abri d'une relégation : Vannes (14e, 51 points), Dax (13e 51 points) et Narbonne (12e, 51 points).

Le calendrier de Vannes : reçoit Colomiers, va à Agen, va à Béziers, reçoit Bourgoin

Le calendrier de Dax : reçoit Carcassonne, va à Montauban, reçoit Mont-de-Marsan, va à Aurillac

Le calendrier de Narbonne : reçoit Perpignan, va à Carcassonne, va à Bourgoin, reçoit Soyaux-Angoulême

Après sa victoire sur Angoulême (19-3), Vannes a pris un peu plus ses distances avec la zone rouge (6 points) et devrait rester en Pro D2 avec une dernière ligne droite abordable. Tout comme ses concurrents avec qui le club breton est au coude-à-coude.