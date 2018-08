L'Aviron Bayonnais reçoit le Stade Montois ce dimanche 26 août (14h15) en clôture de la 2e journée de Pro D2. Vainqueurs de Brive, un autre prétendant à la qualification, la semaine passée, les ciel et blancs veulent confirmer et s'installer en haut du classement.

Bayonne reçoit Mont-de-Marsan ce dimanche 26 août en clôture de la 2e journée de Pro D2. Vainqueurs de Brive avec la manière le week-end précédent, les joueurs de Yannick Bru veulent profiter de la venue de cet autre prétendant à la qualification pour confirmer leurs dispositions.

C'est primordial (...) les points il faut les prendre tout de suite - Joël Rey, entraineur des avants

L'Aviron Bayonnais a bien débuté son championnat en s'imposant d'entrée, lors de la 1re journée, face à Brive, relégué du Top 14 et concurrent direct aux phases finales. "On s'est fait du bien à la tête", se réjouit Joël Rey, l'entraîneur des avants , qui loue la solidarité de son équipe. "C'était très important pour la confiance."

Mais les ciels et blancs, qui reçoivent une deuxième fois consécutive, doivent confirmer face au Stade Montois, un autre "gros", pour s'installer dans le haut du classement et marquer les esprits. "C'est primordial" affirme Joël Rey avant de poursuivre : "Les points il faut les prendre tout de suite" dans ce championnat très serré.

L'humiliation de 2017 en tête

Face à Mont-de-Marsan, large vainqueur de Massy avec le bonus en ouverture du championnat, les Bayonnais s'attendent toutefois à rencontrer une opposition particulièrement ardue. Les Montois sont aussi puissants que Brive, "il va y avoir aussi de la lutte au niveau du paquet d'avants, ça c'est une évidence, prévient Joël Rey, après il y aura beaucoup plus de mouvements."

Les Bayonnais connaissent bien ce voisin qui leur a infligé une correction la saison passée (68-15) dans les Landes. "On l'a pas oublié, on l'a tous dans un coin de notre tête" affirme ainsi l'arrière bayonnais Julien Tisseron.

Il faut qu'on se gagne le droit d'avoir Jean-Dauger plein tous les week-ends, ce serait un atout formidable que d'autres n'ont pas. - Benjamin Collet, 3e ligne

Pour les aider, les Bayonnais pourront compter sur le soutien de leur public, dont le nombre et la ferveur les a surpris face à Brive. Un soutien qui apporte un vrai plus, "c'est nouveau pour moi, c'est surprenant, c'est sûr que ça porte énormément", se félicite le nouveau 3e ligne Benjamin Collet, qui découvre l'ambiance du stade Jean-Dauger, et veut donner envie aux supporters de revenir chaque week-end.

Bayonne / Stade Montois, c'est à vivre sur France Bleu Pays Basque dès 14h. Coup d'envoi à 14h15

La composition des équipes

Les Bayonnais ont opéré 8 changements dans le XV de départ. Touchés face à Brive, Martin Bustos Moyano (arrière), Romain Barthélémy (centre) et Armandt Koster (3e ligne) sont forfaits. Mais les entraîneurs de l'Aviron ont également décidé de faire tourner l'effectif "pour concerner tout le groupe" (Jöel Rey). Le 3e ligne centre Pieter-Jan Van Lill, de retour de sélection, l'ailier Julien Jané, qui n'a plus joué depuis 11 mois et sa rupture des ligaments croisés et l'ailier Maxime Marty sont ainsi titularisés dès leur première apparition cette saison. Le pilier droit Toma Taufa, le 2e ligne Evrard Oulai, le 3e ligne Benjamin Collet, l'ouvreur Teddy Tedder et le centre Metuisela Talebula sont alignés d'entrée après avoir débuté sur le banc contre Brive.

Voici la compo bayonnaise pour #ABSMR présentée par À la bonne heure Anglet.

Tous en ciel et blanc demain au stade ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/VKo3t0SAZx — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 25, 2018

A noter la première feuille de match, en tant que remplaçants, des espoirs Pello Ezpeleta (pilier gauche) et Guillaume Martocq (ailier ou centre), et le retour de John Beattie (3e ligne)

De leur côté les Montois ont opéré 4 changements dans le 15 de départ par rapport à l'équipe victorieuse de Massy (33-10)

J-1 avant @avironrugbypro / SMR



Découvrez les 23 joueurs qui défendront les couleurs Jaune et Noir



Pour nous suivre sur le live 👉🏼 https://t.co/XNU4VeRfFY#ABSMR#JauneEtNoirSontNosCouleurs 💛🖤 pic.twitter.com/xNHqIVnCBJ — Stade Montois Rugby (@SMR_Rugby) August 25, 2018

Les résultats de la 2e journée

#PROD2, J2 | #USMBO

► Coup de sifflet final à Sapiac ! L'@UsmSapiacRugby enchaîne une deuxième victoire de suite alors que le @BOPBweb concède sa première défaite de la saison ! pic.twitter.com/m4FyhDvh2B — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 23, 2018

#PROD2, J2

► Que des victoires à domicile sur les matchs du vendredi !

Retrouvez l'ensemble des scores des rencontres du soir 🏉 pic.twitter.com/Zl3T8YlnVC — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 24, 2018

Le classement