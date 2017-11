Rugby : le XV de France évite de justesse le naufrage contre le Japon lors de son dernier test-match

La catastrophe a été évitée: le XV de France de Guy Novès est passé tout proche d'une septième défaite de suite en concédant un nul heureux samedi contre le Japon (23-23) en clôture des tests de novembre, qui le plonge un peu plus dans le doute.

La série de six revers, dont cinq test-matches, une première depuis 35 ans, se sera donc arrêtée sur la pelouse synthétique et sous le toit couvert de la U Arena de Nanterre (Hauts-de-Seine), salle de spectacles flambant neuve inaugurée pour l'occasion en version rugby.

Mais il s'en est fallu de très peu : principalement de la transformation manquée par l'ouvreur Yu Tamura de l'essai de Asaeli Ai Valu (73e, 23-23), qui avait permis aux Brave Blossoms d'égaliser dans une enceinte incrédule (23-23).

Le XV de France (encore) sifflé par le public

Un nul conclu sous les sifflets de la U Arena, dont une partie du public s'est également moquée de son équipe: "remboursez, remboursez" en fin de match, après "on se fait ch..., on se fait ch..." en première période. Sans les 13 points au pied de François Trinh-Duc, le XV de France ne s'en serait sans doute pas sorti par la toute petite porte.

Le niveau actuel des Bleus, incapables de s'imposer face aux meilleures nations mondiales (18-38 contre les All Blacks et 17-18 face à l'Afrique du Sud ce mois-ci) et qui doivent batailler face à une équipe du "Tier 2", le deuxième groupe mondial, inquiète, tant les Japonais ont bien plus proposé, par leur jeu rapide et de mouvement. Samedi, leurs deux grosses occasions en première période ont symbolisé leurs lacunes actuelles en attaque: fébrilité et manque de clairvoyance.

L'objectif ambitieux initial fixé par le président de la Fédération Bernard Laporte de remporter trois des quatre rencontres en dit beaucoup sur la bouillie de rugby proposée à deux ans du Mondial... au Japon et après quatorze défaites en 22 rencontres depuis l'arrivée aux commandes de Novès fin 2015 .

Teddy Thomas s'est d'abord montré trop gourmand, tardant à faire la passe, finalement en-avant, pour envoyer Damian Penaud à l'essai (6). Sur la deuxième, Baptiste Serin a d'abord choisi le mauvais côté sur sa percée, puis la passe sautée de Guilhem Guirado a annulé un surnombre, avant un en-avant devant l'en-but de Sekou Macalou (18). Et dans la foulée, ballon enterré à la suite de la pénaltouche.

Menés 8 à 3 après un essai de Shora Horie (23), les Bleus ont dû attendre la toute fin de la première période (40), et un essai de Rabah Slimani, pour passer devant au score (13-8). Avant, donc, de vivre plus de trente minutes sous très haute pression, après l'essai de Gabriel Lacroix (49). Seul éclair ou presque dans une soirée triste où les Bleus ont frôlé la correctionnelle, mais n'éviteront pas les questions.

