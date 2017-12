Brive-la-Gaillarde, France

A l'impossible nul n'est tenu. Pourtant, le CA Brive, relégable avant le coup d'envoi de cette 14e journée du Top 14, a réalisé une performance majuscule pour dominer Montpellier, le leader, 29 à 10 au Stadium. En inscrivant quatre essais contre un aux Héraultais, les Corréziens ont, cerise sur le gâteau, empoché un point de bonus offensif qui comptera dans la course au maintien.

Dans un match hivernal et sur une pelouse détrempée, Brive met beaucoup d'engagement et d'agressivité pour tenir tête au leader en première période. Un essai en force de Da Ros permet à Brive, qui peut compter sur une défense de fer, de mener 7-3 à la pause. Avant que Montpellier, après un pilonnage en règle pendant cinq minutes, envoie Fall à dame pour prendre les devants au retour des vestiaires (7-10, 47e). Clinique, le MHR affirme son statut et installe le doute dans les travées du Stadium. Laranjeira remet les équipes dos à dos (10-10, 51e) avant dix grosses minutes de folie pure. Megdoud par deux fois (56e, 59e) va dans l'en-but pour conclure une action forte et punir un ballon perdu par Montpellier. Dans la frénésie, Brive oublie ses soucis et joue à sa main. Lapeyre aplatit une quatrième fois pour offrir le bonus offensif (29-10, 69e). Les Héraultais jettent leurs dernières forces dans la bataille mais Steyn déraille et déblaye à l'épaule (carton jaune, 77e).

"C'est une ville entière qui a gagné"

Le Stadium chavire de bonheur et voit le CA Brive sortir de la zone de relégation pour remonter à la 12e place du classement devant Agen, étrillé à La Rochelle. "Ca fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de sourires dans les vestiaires", commente le manager Nicolas Godignon. "La victoire bonifiée ? C'est un beau cadeau qu'on s'offre, cumulée aux défaites d'Agen et Oyonnax."

L'humilité ne quitte pas les rangs brivistes après ce succès savoureux, car la route vers le maintien est encore longue. Une victoire collective tient à souligner le talonneur François Da Ros.

"Ce soir, ce n'est pas le @CABCLRUGBY qui a gagné. C'est une ville entière" lâche François Da Ros après #CABMHR et le bonus offensif empoché contre le leader #FBSportpic.twitter.com/ejSK4xX0ln — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 30, 2017

Brive vainqueur avec le bonus, Agen laminé à La Rochelle, Oyonnax dominé sur son terrain par le Racing, autant de résultats qui bouleversent le bas de tableau...

... où Brive tire provisoirement son épingle du jeu en sortant de la zone de relégation.