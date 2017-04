VIDÉOS - Top 14 : les enjeux du sprint final

Alors qu'il reste quatre journées de Top 14 avant la fin de la saison régulière, francebleu.fr fait le point sur la course aux six premières places qualificatives à la phase finale et la lutte pour le maintien. Les journalistes de France Bleu livrent leurs analyses sur le club qu'ils suivent.

Alors que débute ce samedi la 22e journée du Top 14, les écarts qui se sont creusés sont-ils définitifs avant la fin de la saison régulière le 6 mai prochain ? Quelles sont les équipes qui peuvent encore prétendre accéder aux demi-finales et celles qui jouent leur survie dans l'élite ?

Rappel : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points, la défaite 0 point et le bonus 1 point.

La Rochelle déjà qualifiée pour les demies, Clermont tout proche, Montpellier en embuscade

Les deux premières places du classement sont synonymes de demi-finales. Derrière, les quatre autres places (3e à 6e) donnent le droit de jouer les barrages pour accéder au dernier carré (demi-finales les 26 et 27 mai à Marseille) et espérer décrocher le Bouclier de Brennus lors de la finale le dimanche 4 juin au Stade de France.

Surprise de la saison, La Rochelle (1er, 75 points) a répondu présent pour prendre être déjà qualifiée directement pour les demi-finales. L'habitué Clermont (2e, 64 points) est bien parti pour décrocher également son ticket. Mais Montpellier (3e, 56 points) compte un match de retard contre le Racing 92 - si la rencontre se joue car la LNR et la FFR s’écharpent sur ce report lié à la fusion avortée - et pourrait bien jouer les trouble-fêtes.

Avec 19 points d'avance sur le 3e, le Stade Rochelais a d'ores et déjà sa place dans le dernier carré peut désormais se concentrer sur les demi-finales de la Challenge Cup. En revanche, l'ASM a un calendrier plus compliqué avec un derby contre Brive, un déplacement à Grenoble qui joue sa survie et la venue de La Rochelle (en touriste ?) lors de l'ultime journée. Sans oublier la demi-finale de la Champions Cup contre le Leinster. Le MHR pourrait-il en profiter ? Avec trois réceptions lors des quatre derniers matches de la saison régulière, le club héraultais aura fort à faire pour disputer directement les demies avec la réception de Grenoble et Bayonne qui jouent le maintien et voudront quitter l’élite la tête haute, le déplacement au Stade Français le choc contre le leader rochelais.

Le calendrier de La Rochelle : reçoit l'UBB, va à Lyon, reçoit Montpellier, va à Clermont

: reçoit l'UBB, va à Lyon, reçoit Montpellier, va à Clermont Le calendrier de Clermont : reçoit Brive, va à Grenoble, va à Lyon, reçoit La Rochelle

: reçoit Brive, va à Grenoble, va à Lyon, reçoit La Rochelle Le calendrier de Montpellier : reçoit Grenoble, reçoit Bayonne, va à La Rochelle, reçoit le Stade Français + match reporté contre le Racing 92 ?

Le classement à l'issue de la 22e journée du Top 14 - LNR

Suspense dans la course à la phase finale

Si les deux premières places du championnat semblent déjà jouées entre l'ASR et l'ASM et il reste quatre places à distribuer pour la phase finale. Et six équipes peuvent prétendre à disputer un barrage (19 et 20 mai) pour accéder aux demi-finales : Montpellier (3e), Toulon (4e), Castres (5e), Pau (6e), Bordeaux-Bègles (7e) et le Racing 92 (8e).

Si le MHR (3e, 56 points et un match en retard) ne s’invite pas aux places de tête, il est clairement favori pour disputer un barrage à domicile que permettent les 3e et 4e places. Le RCT (4e, 53 points) à un programme complexe avec trois concurrents directs au Top 6 : Castres, Pau et UBB et pourrait bien perdre cette position. Avec un match de moins (contre le Stade Français), le CO (5e, 52 points) est en embuscade avec des matches jouables (Lyon, Toulouse et Brive) et pourrait bien ravir cette place de barragiste pour recevoir.

Le dernier ticket de la phase finale devrait se jouer entre trois équipes : Pau, Bordeaux-Bègles et le Racing 92 (qui compte un match de moins face au MHR) se tiennent en trois points. La Section Paloise (6e, 52 points) est bien partie mais devra se frotter au Racing, Paris et Toulon. Pas facile donc. L'UBB (7e, 49 points) pourrait en profiter mais trois déplacements dont deux chocsl'attendent (La Rochelle, Racing 92 et Brive). Le Racing (8e, 49 points), champion de France en titre, pourrait mettre tout le monde d'accord à la photo-finish avec son match en retard contre Montpellier (si la rencontre se joue à cause de la fusion avortée) et les réceptions de deux concurrents directs : Pau et l'UBB.

Le calendrier de Montpellier : reçoit Grenoble, reçoit Bayonne, va à La Rochelle, reçoit le Stade Français + match reporté contre le Racing 92 ?

: reçoit Grenoble, reçoit Bayonne, va à La Rochelle, reçoit le Stade Français + match reporté contre le Racing 92 ? Le calendrier de Toulon : reçoit Toulouse, reçoit Castres, joue à l'UBB, reçoit Pau

: reçoit Toulouse, reçoit Castres, joue à l'UBB, reçoit Pau Le calendrier de Castres : reçoit Lyon, va à Toulon, reçoit Toulouse, va à Brive + match reporté contre le Stade Français ?

: reçoit Lyon, va à Toulon, reçoit Toulouse, va à Brive + match reporté contre le Stade Français ? Le calendrier de Pau : va au Racing, reçoit Paris, reçoit Brive, va à Toulon

: va au Racing, reçoit Paris, reçoit Brive, va à Toulon Le calendrier de Bordeaux-Bègles : va à La Rochelle, va à Brive, reçoit Toulon, va au Racing 92

: va à La Rochelle, va à Brive, reçoit Toulon, va au Racing 92 Le calendrier du Racing 92 : reçoit Pau, va à Toulouse, va à Paris, reçoit l'UBB + match reporté contre Montpellier

- LNR

Assez loin des portes du Top 6, Brive (9e, 48 points) et Toulouse (10e, 47 points) devraient faire une croix sur les places de barragistes.

Bayonne et Grenoble condamnés ?

La course au maintien est-elle déjà jouée ? Clairement, la descente se rapproche pour Bayonne et Grenoble. L’Aviron Bayonnais (14e, 26 points)est lanterne rouge et compte 18 points de retard sur le premier non-relégable, le Stade Français (qui compte un match de retard contre Castres). Pour croire à l'impossible, le club basque devra faire le plein face à deux concurrents au maintien : Paris et Grenoble. De son coté, Grenoble (13e, 33 points)a quatre "finales" à jouer pour espérer sauver sa peau dans l'élite. Et le FCG a de gros morceaux avec Montpellier et Clermont. Sans oublier le match de la mort contre Bayonne. Un faux-pas et le club isérois retournera en Pro D2.

Si le calendrier du Stade Français (12e, 44 points) est costaud avec que des équipes du Top 6 à défier (Pau, Racing 92, Montpellier et le match reporté contre Castres) et le match de la peur contre Bayonne, Paris a un matelas confortable (au moins 11 points d'avance sur la zone rouge) et peut compter sur le faux pas de ses concurrents pour se maintenir après une fin de saison agitée avec la fusion avortée. Même chose pour le LOU (11e, 46 points) qui affronte de gros calibres (Castres, La Rochelle et Clermont) et un match qui aurait sans doute pu être couperet contre Grenoble lors de l'ultime journée.

Le calendrier de Bayonne : reçoit Paris, va à Montpellier, reçoit Grenoble, va à Toulouse

: reçoit Paris, va à Montpellier, reçoit Grenoble, va à Toulouse Le calendrier de Grenoble : va à Montpellier; reçoit Clermont, va à Bayonne, reçoit Lyon

: va à Montpellier; reçoit Clermont, va à Bayonne, reçoit Lyon Le calendrier de Paris : va à Bayonne, reçoit Pau, reçoit Racing 92, va à Montpellier + match reporté contre Castres ?

: va à Bayonne, reçoit Pau, reçoit Racing 92, va à Montpellier + match reporté contre Castres ? Le calendrier de Lyon : va à Castres, reçoit La Rochelle, reçoit Clermont, joue à Grenoble