VIDÉOS - Toulouse champion de TOP 14, Romain Ntamack : "C’est la première fois que je pleure après un match"

Il faudrait vraiment ne pas avoir de scrupules pour les cardiaques pour dire qu'on aurait signé pour un tel scénario. Mais avouons-le : quel plaisir de voir ce dénouement incroyable, ce suspense , et cette ténacité folle du Stade Toulousain, qui, voyant la finale lui échapper depuis le début de la 2e mi-temps, n'a jamais rien lâché.

Toulouse remporte son 22e titre de champion de France de rugby, cette année dans le Top 14. Un record. Pour les supporters, c'est du bonheur en barres . Pour les joueurs de l'effectif rouge et noir, le match a été extrême en sensations, en émotions. Voici ce qu'ils en retiennent, à chaud :

Romain N'Tamack : "la première fois que je pleure après un match"

Thomas Ramos : "Romain montre le caractère qu’il a"

"Je vois Romain, passer, et là, quelle joie, quel bonheur de pouvoir courir derrière lui en le voyant aller marquer. C'est là où on voit les grands joueurs. Sur cette action, il montre le caractère qu'il a".

François Cros : "Un scénario de fou"

"Sur la dernière mêlée, on s'est resserré, on s'est dit il reste 4mn. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Romain qui nous libère. C'est magnifique, ça prouve à quel point c'est un grand champion. On l'a vu très peiné, on est allé tous le voir, pour lui dire c'est pas fini, et il y a cru plus que tous les autres !"

Emmanuel Meafou : "Romain, c’est classe mondiale"

Santiago Chocobares : "C’est une revanche pour moi !"

Laurent Thuery, entraîneur de la défense de Toulouse

"On est des privilégiés d'être auprès de cette génération et d'être dans ce club, tout simplement. Il y a une histoire, un passé, une culture incroyables. On bosse dur pour vivre ces moments-là le plus souvent possible."