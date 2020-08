Vienne : Le club de rugby face au coronavirus

Les viennois n’étaient pas vraiment prêts pour affronter un tel adversaire. Club bien plus que centenaire (plus de 120 ans d’existence), vainqueur du bouclier de Brennus en 1937, le CS Vienne est confronté depuis deux semaines à la pandémie de coronavirus. La maladie est arrivée le 11 août, lorsqu’un joueur est tombé malade au lendemain d’un entraînement collectif. Toute l’équipe a ensuite été testée, avec finalement 19 cas à la clef dont 16 joueurs. Le demi de mêlée Victor Clément est l’un des malades « on a eu la chance d’être testés très tôt, donc on a pu se mettre à l’isolement tranquillement » explique le numéro 9, également interne en médecine, qui n’était « pas spécialement inquiet », surtout que la plupart des joueurs n’ont pas ou très peu de symptômes.

Reste que vis-à-vis des familles et des proches fragiles, la situation est difficile. « Humainement c’est compliqué » avoue Yann Arnaud le directeur général du CSV qui aurait aimé « qu’on parle du club pour nos résultats, la structuration du club ».

Les joueurs du CS Vienne passeront de nouveaux tests mardi © Radio France - Antonin Kermen

De nouveaux tests mardi, et le bout du tunnel ?

Depuis deux semaines tout a été annulé autour de l’équipe de fédérale 1, les entraînements comme les matchs amicaux et les repas collectifs, mais Vienne espère entrevoir la lumière au bout du tunnel. Aucun nouveau cas n’a été détecté récemment, l’ensemble de l’équipe passera de nouveaux tests mardi et, s’ils sont négatifs, le rugby pourrait reprendre au stade Jean Etcheberry. « On fait le maximum pour retrouver le stade, car c’est ce qui nous fait avancer » dit Yann Arnaud, conscient que quoi qu’il arrive cette période aura des conséquences sur le début de saison de ses joueurs. « Ils ne seront pas prêts mais ça passe au second plan. Le plus important c’est la santé des joueurs et de leurs proches. C’est la première fois que je dis ça, mais si on perd ce n’est pas bien grave ». Vienne doit débuter sa saison de fédérale 1 le 20 septembre à Issoire.