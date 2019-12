Vigilance rouge : Le match de la Section Paloise contre Cardiff a bien lieu ce vendredi

La Section Paloise reçoit les Cardiff Blues au Hameau, pour la quatrième journée de Challenge Cup. L'heure du match a été reportée et malgré les fortes pluies, le club béarnais confirme que le match de ce vendredi aura bien lieu.

Pau, France

Tout avait été prévu. La Section Paloise a publié ce vendredi après-midi une photo de la pelouse du Hameau, "bâchée depuis une semaine". Déjà jeudi le club annonçait que le match aurait lieu à 21 heures ce vendredi et non plus à 20 heures. La Section Paloise précise même que les supporters seront accueillis dès 18h30, comme prévu.