Villeneuve d'Ascq : le match-test de rugby France-Angleterre arrêté à cause d'une panne d'éclairage

Un stade de Villeneuve d'Ascq plongé dans le noir, et deux équipes qui se retrouvent frustrées. Le test-match de rugby féminin entre la France et l'Angleterre n'a pas pu aller à son terme, vendredi 30 avril. La rencontre a été interrompue à la 62e minute, alors que les Anglaises menaient 17 à 15, et n'a jamais repris.

Après 15 minutes d'arrêt de jeu, le "crunch" a pris fin, d'un commun accord entre les deux équipes, car nos voisines outre-manche craignaient des blessures dans leurs rangs.

"Là c'est dur à encaisser, parce qu'il nous restait vingt grosses minutes à jouer. Je pense que le match était à notre portée. On a défendu notre ligne comme des enragées, des affamées... Et on avait vraiment à coeur d'aller chercher quelque chose ici", a réagi la capitaine et troisième ligne du XV de France féminin, Gaëlle Hermet, au micro de France Télévisions. Les Françaises espéraient une revanche après leur défaite justement contre l'Angleterre au Tournois des six nations.