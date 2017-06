Vincent Duport (Dragons Catalans) : "On se doit une revanche"

Les Dragons Catalans disputent un match capital ce samedi (à 16h) à Warrington pour espérer se qualifier. Deux semaines après la cuisante défaite contre Huddersfield, les Dracs doivent réagir. Entre temps, un nouvel entraîneur est arrivé. Le joueur Vincent Duport nous livre son avis.

France Bleu Roussillon : Est-ce un match à quitte ou double à Warrington ?

Vincent Duport : Non, je ne pense pas car il reste encore quelques matchs de championnat. Après c'est un concurrent direct, on le sait, on ne se le cache pas. Si on veut être dans le Top 8, bien sûr qu'il faut gagner un maximum de matches et ça commence par Warrington.

FBR : Avez-vous réussi à vous remettre la tête à l'endroit après la grosse déconvenue contre Huddersfield (56 à 12 à Brutus) ?

VD : Il y a eu pas mal de changements depuis, notamment l'arrivée du nouveau coach. On a vite mis un coup de balai sur le passé pour regarder vers l'avenir. Le discours du coach est assez clair là-dessus. Il fallait oublier de toutes façons. D'abord on a analysé pourquoi on a été mauvais, mais il ne fallait pas rester dans le négatif. On s'est dit les choses, ensuite on a tracé un trait et on ne regarde plus ce qu'il y a avant ce trait.

Vincent Duport a toujours en tête la déconvenue contre Huddersfield © Radio France - Cyrille Manière

FBR : Avez-vous les ressources pour réagir ?

VD : Oui, je pense qu'on a les ressources. Il y a des joueurs qui reviennent dans l'effectif, des joueurs de qualité. On connaît de toutes façons la qualité de tous les joueurs de ce groupe. Maintenant, comme dit le nouveau coach, il faut une connexion entre nous et qu'on avance tous dans le même sens. On se doit une revanche. Dans les discours on se dit bien qu'on n'en parle plus et qu'on regarde vers l'avenir, mais pour ma part, c'est toujours dans ma tête : je suis toujours frustré d'avoir pris cinquante points à la maison contre une équipe qui n'était pas meilleure que nous. Perdre comme ça c'est très rageant et très frustrant, donc malgré tout c'est toujours dans ma la tête et je pense que tous les autres joueurs pensent la même chose.

"Le nouveau coach ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Ce samedi ça se jouera sur l'attitude"

FBR : Alors, quel est votre impression sur le nouveau coach Steve McNamara ?

VD : Je ne parle qu'en mon nom et je le trouve vraiment bien. Il est porté sur l'homme, il absorbe la pression pour qu'on soit le plus à l'aise possible et pour qu'on ne pense qu'au rugby. Je le connaissais un peu, j'avais eu l'occasion de parler avec lui quand Trent Robinson était coach. Trent me l'avait présenté et on avait parlé une petite heure. Je suis content qu'il soit là. Il faut lui laisser le temps de s'adapter au club, aux Dragons, à la France. Il faut qu'il prenne ses marques et petit à petit, il va amener ses petites retouches et ça va faire du bien.

FBR : Y-a-t-il déjà un changement de méthode aux entraînements ?

VD : Non, pas de changement de méthode. Au rugby, on nous demande avant tout de plaquer dur et de courir dur. Il a le même discours que tous les autres coachs. C'est juste dans l'approche où il est différent. Il est arrivé en cours de semaine donc en quelques jours, il ne peut pas tout changer. Il a juste modifié un peu le schéma sur des choses simples et petit à petit, il fera ce qu'il faut. Un coach qui arrive en cours de saison ne peut pas tout changer du jour au lendemain, il faut lui laisser le temps. Ça se jouera avant tout sur l'attitude ce samedi.