Vincent Etcheto : "Je veux qu'on construise un club solide... et je parle bien de l'Aviron !"

Si joueurs et dirigeants refusent encore d'évoquer la Pro D2, malgré une 3e fessée consécutive à Castres (47-18), le manager de l'Aviron Bayonnais parle lui d'avenir et de reconstruire des bases solides avec les jeunes et ceux qui resteront pour faire de Bayonne le club ambassadeur du Pays Basque

France Bleu Pays Basque : Le top 14 c'est fini ?

Vincent Etcheto : Je peux pas te dire : "Mathématiquement non !" c'est des phrases. Mais on peut pas en prendre 40 tous les week-end, ne pas récupérer un bonus, Pau qui joue de mieux en mieux et qui gagne, Lyon qui s'accroche, voilà on va lutter avec Grenoble (avant dernier, ndlr) pour ne pas être le... C'est tout ! Je vais pas te dire qu'on va tout gagner à la maison avec le bonus, qu'on va aller gagner deux fois dehors, ce qu'il faut maintenant...

"On a laissé passer nos jokers"

Construire une équipe en Top 14 ça ne se fait pas comme ça. Nous on arrive de Pro D2, bien sûr on a recruté à l'arrache en fin de saison des bons joueurs, mais qui n'étaient pas forcément titulaires dans leurs clubs, donc qui n'étaient pas des titulaires potentiels de Top 14, et on souffre ! La Rochelle, la première année, ils se sont maintenus à la dernière ou avant dernière journée, nous on aura pas cette occasion là, je crois pas, parce qu'on a laissé passer nos jokers. Maintenant on rame parce qu'on a aucune marge et qu'on a pas de confiance

On parle. On a un préparateur mental, on parle de leadership, des méthodes d'entrainement... on peut tout remettre en cause et, vous inquiétez pas, ça sera fait à Bayonne parce que les gens sont des spécialistes de la remise en cause.

Les joueurs disaient avant le match à Castres "si on en prend encore 40 ça va être dur les 6 prochains mois", à quoi peut-on se raccrocher ?

A la passion ! Je râle parce que sur le dernier ballon je veux pas qu'on tape en touche, je veux qu'on joue, je veux au moins qu'ils aient cette envie de se faire des passes, de jouer, d'avancer, de gagner les duels... et on met un ballon en touche, on la trouve même pas et on prend un essai de 80 mètres ! C'est triste et c'est ridicule en même temps, et ça me fait bouillir parce que je préfères qu'on prenne un essai sur interception, que ça ! Rendre un ballon, parce qu'on refuse de jouer, on refuse le combat, je déteste ça !

"J'ai pas envie de prendre des vagues dans la gueule pendant 6 mois"

On peut ne pas être bons, je peux ne pas être un bon manager, mais au moins je ne dirai jamais à mes joueurs d'arrêter de jouer au rugby. Ca me frustre un peu donc le message que je vais leur faire passer c'est continuez à jouer au rugby. Mais pour cela il faut être précis dans la conquête, il faut être plus durs et plus agressifs dans les phases de rucks, c'est à nous de mettre les coups de casques qu'il faut mais on ne sait pas le faire, parce qu'on est gentils. J'espère qu'on aura cet orgueil là sinon ça va être une déferlante et j'ai pas envie de prendre des vagues dans la gueule pendant 6 mois.

"J'ai envie que ce club se construise sur des bases solides"

Comment vivez vous cette période en tant que manager ?

C'est très dur personnellement ! C'est dur parce que je suis quelqu'un de très positif. C'est une remise en question, c'est des discussions prolongées avec le staff sur la façon... en plus on a tendance à tout remettre en question : la préparation physique... même savoir si il faut bouffer des carottes le midi ! Bien sûr qu'on se pose des questions, on arrive pas au stade en se disant c'est pas grave.

On est tous des compétiteurs donc moi je le vis mal. Après je pense à l'avenir, je suis encore manageur de ce club pendant deux ans (il est en contrat, sans clause libératoire en cas de descente, jusqu'en juin 2019, ndlr). Comme dans tous les sports et dans tous les clubs, peut être qu'on décidera de me sortir, moi je l'ai déjà dit je ne me sortirai pas, et j'ai envie que ce club se construise sur des bases solides.

"Il n'a pas parlé de fusion, il a parlé d'un club du Pays Basque"

Cette montée de Pro D2 elle était magnifique, mais c'était des bases friables. C'est un château de cartes, c'était un joli château mais qui s'effondre, et j'ai envie qu'à l'Aviron on puisse construire un club solide... et je parle bien de l'Aviron ! ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou ce que le président (Francis Salagoïty, ndlr) n'a pas dit, parce qu'il n'a pas parlé de fusion, il a parlé d'un club du Pays Basque. Notre objectif c'est d'être solides pour justement drainer beaucoup de jeunes vers notre club et en faire le club ambassadeur du Pays Basque.

Vous parles d'avenir, vous pensez déjà consolidation d'effectif ?

Oui bien sûr qu'on prépare la saison prochaine, on anticipe la Pro D2. Il y a le petit (sic) Guillaume Ducat (2e ligne, 20 ans) qui est rentré, y a Matin Laveau (ailier, 20 ans) qui joue de plus en plus, on a d'autres joueurs, on va faire rentrer petit à peut les jeunes parce que l'on sait que c'est sur eux que l'on doit s'appuyer, qu'il y a la réglementation Jiff aussi qui va se renforcer l'an prochain, donc bien sûr que l'on prépare cela.

4-5 joueurs bénéficiant d'une clause de départ

Après moi je ne veux pas non plus saboter, un joueur comme Gabi Lovobalavu j'ai pas envie de le sortir de l'équipe, il a 34 ans, c'est peut être pas l'avenir à moyen terme de l'Aviron Bayonnais, mais c'est le présent, il est bon dans tous les matchs. On perdra surement des joueurs, mais pas beaucoup. On a des joueurs qui ont des clauses de Pro D2 (libérés de leur contrat en cas de relégation, ndlr), il y en a 4 ou 5 qui vont partir, c'est normal. On les laissera partir parce qu'ils auront donné pour le club, et on va construire avec les autres.

Donc on est obligés d'anticiper, mais moi je veux pas galvauder cette saison, parce qu'un match de Top 14 c'est beau, y a du public, y a des beaux adversaires en face, y a des joueurs de haut niveau et ça fait partie de l'apprentissage et il faut qu'on profite de cela. Il faut qu'on fasse fi des critiques, il y en aura. Je sais très bien que dans ma ville natale les gens sont durs, qu'il y a un sélectionneur par habitant, même deux parfois... donc ça je laisse dire, ça fait du mal, à mon entourage, à celui du club, mais c'est pas très grave.

"Francis Salagoïty a pris un coup au moral, mais il a envie que ce club grandisse"

Je crois que Francis Salagoïty (président du conseil de surveillance interrogé dans Sud Ouest Dimanche du 25 décembre) a pris un coup au moral la semaine dernière, mais il a envie que ce club grandisse, les gens autour avec Christian Devèze (président du directoire) aussi, on a un staff qui est bien installé, je travaille beaucoup avec Nicolas Morlaes sur le recrutement, sur l'avenir du club, sur la relation qu'on a avec l'amateur... Non, on va pas lâcher ! On va pas faire l'autruche et se planquer la tête dans le sable en attendant que cela passe, on va assumer. C'est dur mais il faut garder le sourire, garder l'enthousiasme et faire profil bas. Donc c'est vrai que je vais de moins en moins dans les rues de Bayonne, je me cache un peu.