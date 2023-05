Vincent Merling, président du Stade Rochelais :" Je vis un rêve comme le public en ce moment"

Après un succès retentissant 47 à 28 sur Exeter en demi-finale à Bordeaux dimanche dernier, le Stade Rochelais s'est donné le droit de défendre son titre le 20 mai prochain à Dublin face au Leinster. Une nouvelle finale de Champions Cup en trois ans. De l'inédit bien sûr pour La Rochelle, mais la performance est là. Dans l'histoire de cette grande coupe d'Europe, seuls deux clubs l'avaient fait. Toulouse et Toulon. Un exploit pour des rochelais qui ne jouent cette compétition que depuis 2017. Un tourbillon de bons résultats, qui placent les supporters en orbite, sur la planète bonheur. Le président du Stade, Vincent Merling dit lui vivre, un rêve éveillé. Entretien.

Nouvelle finale pour le Stade Rochelais. beaucoup d'émotion on l'imagine pour vous président ...

Depuis des années, on construit le Stade Rochelais. Dimanche, je crois que l'on a vécu un moment extraordinaire dans la vie de notre club. Ce public, ce partage des joueurs avec la communauté rochelaise qui s'était réunis pour un grand jour, pour une fête du rugby, c'est marquant. On n'a rien gagné face à Exeter, on a juste le droit d'aller en finale, mais ce qui s'est passé dans ce Matmut Atlantique, c'est quelque chose de très fort. En tant que président c'est pour moi très important. Pérenniser le club avec des fondations culturelles et identitaires solides, avec des valeurs fortes pour communier ensemble. Les joueurs se sont donnés à fond, ils ont joué un excellent match parce qu'ils avaient aussi cette envie de de le rendre à leur public.

C'est quelque chose d'extraordinaire. On va en finale et on essaiera de gagner. Mais c'est la conséquence de la construction de ce club pendant des années, parce que avant eux, il y a eu des générations de joueurs qui l'ont construit, qui l'ont fait grandir.

Qu'est-ce qui a changé en une saison ? Depuis votre titre, le regard des autres a dû changer ...

Oui, oui, peut être. C'est vous qui pouvez mieux le dire que moi. Sur le plan sportif, on a grandi, bien évidemment, l'équipe est plus forte qu'elle ne l'était. Elle arrive à une certaine forme de maturité. Ronan disait qu'elle ne joue qu'à 30 % de ses possibilités. Une chose est certaine, le club est sorti depuis quelques années, de cette culture de l'humilité qui vous empêche d'être ambitieux. Aujourd'hui, on a compris qu'on peut être humble mais ambitieux. Gagner des matches comme Exeter, ça crée encore plus d'ambition. Je pense qu'on l'a abordé avec beaucoup d'humilité et moi, c'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui me nourrit.

Vous parlez de construction ... Mais c'est déjà la troisième finale d'affilée pour La Rochelle

Oui, paraît il ... Mais tout ce qui se passe, je n'avais même pas le droit d'en rêver. C'est quelque chose de nouveau, même si quelque part, c'est vrai, c'est la troisième. Il y a des joueurs qui ont déjà de beaux palmarès, mais moi, je vis un rêve comme le public. On vit notre rêve en ce moment. Ce qu'on vit, on n'y pensait même pas d'ailleurs. Vivre des moments comme çà, c'est fort.

A Chaque phase finale, votre équipe semble augmenter son niveau de jeu

Je ne sais pas, c'est plutôt une question à poser à Ronan parce que tous ses discours portent là dessus. Pour lui, les joueurs n'ont pas atteint leurs limites. Aujourd'hui, j'ai vu des choses incroyable face à Exeter. La performance est énorme, quand on voit le niveau de la première mi-temps ... Notamment le dernier essai de la première période, Il est époustouflant. On marque avec des groupé pénétrant, on écarte le jeu, on se fait des passes, on joue debout. Moi, j'ai vu des choses qu'effectivement j'avais pas encore vu à ce niveau là. Je suis très fier, très très fier de ce qu'ils font. Merci Ronan et son staff.

Le Leinster à Dublin en finale ...

Déjà, c'est une récompense. Je sais que le staff a des envies et des ambitions de gagner. Les joueurs veulent gagner là bas, ils en ont les moyens. Maintenant, on y va. C'est pour nous déjà quelque chose de fort. Maintenant, je me souviens encore de l'échange que j'ai eu avec Ronan O'Gara quand on s'est qualifié pour la première fois en finale du Top 14. J'étais comblé de joie parce que pour moi, 30 ans après, je ne pensais jamais qu'on irait au Stade de France. Et il m'a dit "président, stop, on a rien gagné ... "

Non, pour moi le club, c'est plus important que tout. Vous savez, j'arrive à un âge où gagner oui bien sûr c'est bien, mais le plus important c'est de pérenniser le club, de faire en sorte que le club soit plus fort demain. Et en ce moment, je crois que l'on peut dire qu'il sera plus fort demain.