Le comité des Flandres de rugby vient d'écrire à tous les clubs pour appeler joueurs et supporters au calme. Une lettre alors qu'un joueur a été violemment agressé en plein match et que l'agressivité augmente sur et en dehors des terrains.

Lille, France

La photo fait froid dans le dos. Le visage balafré de ce joueur de l'Iris Lille violemment agressé par un adversaire du Rugby Club de Roubaix en plein match. Guillaume Leclercq, la victime, raconte "On jouait depuis 3 ou 4 minutes, il y a un ruck, je vais pour déblayer, je tombe au sol et là un roubaisien me donne d'abord un coup de poing puis écrase ses crampons sur mon visage. Je vois sa semelle, j'entends un craquement. Pour moi c'est forcément intentionnel, mais je ne l'explique pas. On s'était déjà affrontés mais il n'y avait pas de conflit entre nous".

29 points de suture sur le visage

Bilan de cette agression violente : 29 points de suture sur le visage, mais aussi une fracture et un enfoncement de la cloison nasale. Ce kinésitherapeuthe de 29 ans sera opéré pendant 2 heures et demi et se verra reconnaître 14 jours d'ITT. Mal placé l'arbitre n'a pas exclu le roubaisien fautif pendant le match. "Et je n'ai eu aucune nouvelle de lui depuis, pas un message rien, se désole la victime qui a décidé de porter plainte. Je ne suis pas dans la rancoeur, je ne veux envoyer personne au bûcher et je sais que Roubaix est un bon club. Mais je veux que le joueur réponde de ses actes". Du côté de Roubaix, on dénonce une enquête à charge, le joueur n'a pas été suspendu. "Nous nous renseignons avant d'agir" précise par texto le président du club qui n'a reçu aucun carton rouge cette saison.

Le rugby perd-il ses valeurs ? Reportage Antoine Sabbagh Copier

Si elle est heureusement rarissime cette agression s'inscrit dans un contexte de violence en hausse dans le rugby. Constat dressé par Guillaume Blanc, vice-président du Comité des Flandres, président de l'Iris Lille et arbitre 'Il y a davantage d'agressivité de la part des supporters et des entraîneurs et donc ça se répercute sur les terrains lors de certains matchs, attention pas tous loin de là. Le rugby n'est pas épargné par la violence qui monte dans la société. Mais pour moi on est un peu en train de perdre le sens du mot combat en rugby. Ca ne veut pas dire se bagarrer, ça ne doit pas être de la violence gratuite" Et voilà pourquoi le comité vient d'écrire à tous les clubs pour les appeler au calme.

La violence augmente sur les terrains de rugby

Autre sujet d'inquiétude en ce moment dans le rugby : il concerne les commotions, les KO dont sont victimes les joueurs. Chez les pros, les sorties sur commotions ont été multipliées par 3 ces dernières années. Et si dans l'élite, il y a un protocole médical bien établi, ce n'est pas le cas chez les amateurs.

Le nombre de joueurs victimes de KO a fortement augmenté ces dernières années © Maxppp - Laurent Theilet

Dans le championnat de 1ère division féminine, le Top 8 mais aussi en Fédérale Une masculine, un nouveau système est en place depuis le début de saison c'est le carton bleu "Quand une joueuse est sonnée, il y a un certain nombre de critères que l'arbitre doit connaître, comme des propos ou un attitude incohérentes. Et si c'est le cas, l'arbitre met un carton bleu. La joueuse doit alors sortir et ne peut plus rejouer avant 10 jours. Et elle doit aller voir un médecin, explique Laura Di Muzio, la capitaine du LMRCV, les championnes de France en titre. Il faut se soucier de ces commotions, il y en a de plus en plus dans le rugby à la fois pro et amateur. Et plus on fera de prévention moins ça arrivera. En rugby il faut savoir s'arrêter et écouter son corps". La capitaine lilloise n'a pas encore vu de carton bleu cette saison "Peut-être faudrait-il mieux former les arbitres"

Le fléau des commotions

Ces mesures sonnent comme une prise de conscience, certes tardive, du monde du rugby. Car si la violence n'est pas seule en cause, le nombre de licenciés est en baisse en 2017 : - 8,6 % en France, - 6 % dans le Nord-Pas-de-Calais.