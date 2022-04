Vivien Devisme, ancien rugbyman de Brive désormais au LOU : "C'est la première fois que je revois le Stadium"

"J'ai hâte de refouler cette pelouse". Vivien Devisme ne cache pas sa joie mais aussi son exigence à l'aube d'un retour en Corrèze pour le désormais pilier gauche lyonnais. Le CAB reçoit le LOU ce samedi à 17h15, et l'ancien joueur de Brive y fera son grand retour. Depuis son départ, il n'est pas revenu au stade. Le match contre Brive, son amitié avec l'international et ancien briviste Demba Bamba...Vivien Devisme se confie avant la rencontre.

Quel est votre état d'esprit avant votre retour en Corrèze ?

Pas mal d'appréhension, parce qu'au final, c'est la première fois que depuis trois ans que je vais pouvoir revenir et fouler vraiment la pelouse Amédée-Domenech. Du coup, il y a un peu d'appréhension et en même temps, j'ai hâte de retrouver certains joueurs que je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps. Du coup, ça va être un match très agréable à jouer.

Personnellement, vous revenez avec notamment un essai inscrit la semaine dernière en Coupe d'Europe. Qu'est ce que ça change mentalement ?

Pas grand chose. Mais bon, c'est sûr que ça remet un petit peu un peu de confiance. On a envie d'aller de l'avant et pourquoi pas essayer de remarquer. C'était Demba (Bamba) qui m'avait fait une passe la semaine dernière. Je peux lui en faire une cette fois-ci, ce serait très bien ! (rires)

Vous êtes deux anciens Brivistes dans le groupe lyonnais. Ça sert justement d'avoir un lien spécifique, en plus à un poste comme celui de pilier ?

Je ne sais pas si on va être aligné sur ce week-end. Mais bien sûr. En plus, on avait joué pas mal de matchs ensemble. Quand on arrive à avoir un peu de proximité avec son pilier droit et vice-versa, pour la mêlée, c'est un plus, sachant que la mêlée de Brive est plutôt très, très costaude.

Demba Bamba est un pion clé dans le système de Pierre Mignoni à Lyon ?

Oui, il est très, très important. Dès qu'il peut être présent, il est aligné. Il fait partie des joueurs prioritaires sur les ballons parce qu'il est capable de casser des plaquages, de débloquer des situations. Pour utiliser un peu l'expression de Pierre Mignoni, il y a des joueurs qui ont des superpouvoirs. Il a des superpouvoirs. Alors bien sûr, il y a des déchets. Mais bon, qui ne fait rien ne se trompe jamais. Donc il ose. Il est décomplexé et il est capable de débloquer des actions. Il nous fait rentrer nous faire gagner des matchs, mais aussi en mêlée, dans le jeu, dans l'attaque. C'est donc une partie très essentielle de l'équipe lyonnaise.

C'est un peu convenu comme formule, mais j'imagine que vous venez aussi à Brive avec des intentions. Il s'agit notamment de gagner pour garder l'espoir d'être dans le top 6 ?

Exactement. On a malheureusement plus trop le droit à l'erreur avec le revers qu'on a pris contre Toulon à domicile (43-10). Et donc, vu que la course au Top 6 est très serrée. Ça nous laisse pas trop le droit à l'erreur. Donc, effectivement, Brive fait partie des matchs qu'on cible pour pouvoir essayer de prétendre au top 6.

L'an dernier, ça a été compliqué, mais vous aviez perdu au Stadium (12-8). Le Stadium, c'est un endroit assez imprenable pour les équipes à l'extérieur cette saison. Des équipes de votre calibre qui vous visent le top 6 s'y sont cassé les dents...

C'est vrai. On voit que, là bas, Castres a perdu contre Brive qui a mis le bonus offensif. Ils ont gagné aussi contre Clermont. C'est vrai que à domicile, ils sont très, très costauds. Ils sont très solidaires, ils se battent sur une énorme conquête, un état d'esprit à bloc, sans oublier qu'ils envoient du jeu, avec Enzo Hervé qui prend vraiment de l'ampleur. C'est toujours très compliqué quand on sait que ça va être un combat acharné pendant les 80 minutes. Mais, on s'y prépare depuis un petit temps et et après, ça reste un match de rugby, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être costaud.

Évidemment, vous n'allez pas faire de cadeau aux Brivistes. Maintenant, mine de rien, il y a quand même un souvenir particulier auquel vous allez penser lorsque vous foulerez cette pelouse?

Ce stade, c'était un peu notre maison à l'époque, mais on y revient en visiteur, donc c'est différent. On n'aura pas les mêmes vestiaires, et toute la préparation sera complètement différente. Et puis, disons que quand on jouait à Brive, les supporters pouvaient huer parfois, alors peut être qu'on sera un peu chahuté. On est dans un petit terrain hostile. Mais cela va rester festif aussi, avant le match, on va discuter, puis après on va se faire "la guerre" sur le terrain. Après, on se retrouvera avec plaisir pour discuter des souvenirs qu'on a pu partager ensemble il y a quelque temps.