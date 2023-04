Champions Cup : voici la composition du Stade Toulousain pour la demi-finale contre le Leinster

Emmanuel Meafou et ses coéquipiers vont essayer de faire tomber les Irlandais à Dublin.

Le Stade Toulousain sort la grosse armada pour la demi-finale de Champions Cup, ce samedi à Dublin. Pour ce match à vivre sur France Bleu Occitanie à partir de 15h30 heure française (coup d'envoi 16h), l'entraîneur en chef Ugo Mola aligne Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière. Thomas Ramos débutera à l'arrière, lui qui a été impeccable sur les précédents matchs de Champions Cup contre les Bulls et les Sharks.

ⓘ Publicité

Emmanuel Meafou sera en seconde ligne, Thibaud Flament et François Cros en numéros 7 et 8.

A noter le retour de Julien Marchand sur la feuille de match. Le pilier originaire de la vallée de la Barousse (Hautes-Pyrénées) sera sur le banc des remplaçants, alors que Peato Mauvaka débutera la rencontre. Dans les lignes arrières, Arthur Retière est lui aussi dans le groupe, après sa blessure contre le Stade Français.

Le Leinster sans plusieurs joueurs clés

Le Leinster a aussi dévoilé son XV de départ. On savait que les deux cadres Johnny Sexton et James Lowe ne seraient pas sur la feuille de match. On apprend ce vendredi que le centre Robbie Henshaw, lui aussi homme fort du XV du Trèfle, ne pourra pas jouer cette demi.