Volley-ball féminin :avant le départ de son entraîneur, Radoslav Arsov, le VNVB bat Cannes (3-2)

Le nombreux public du Parc des Sports de Vandoeuvre, s'est régalé, ce vendredi soir, après la prestation du VNVB et du RC Cannes. Dans ce duel âpre, les Vandopériennes sont sorties gagnantes, 3-2, au terme d'un match de très haut niveau. Pour leur dernière à domicile en championnat, les volleyeuses vandopériennes ont offert le plus beau des cadeaux à leur entraîneur, Radoslav Arsov, qui a annoncé son départ en fin de saison :

C'est un beau final face à l'équipe la plus titrée du sport collectif Français. Après six ans, je suis vraiment content de finir ainsi, il y a un cycle et une histoire qui se termine pour moi avec le VNVB où je laisse beaucoup d'amis. Je souhaite que le projet du VNVB continue de se développer, surtout après le boulot que l'on a fait pendant six ans. Je pars la tête haute.

Incontestablement, le bilan du coach est plus que satisfaisant. Sous son giron, le VNVB a grandi et s'est structuré. Le club vandopérien a disputé la Coupe d'Europe, il s'est stabilisé dans l'élite du volley féminin français et s'est glissé jusqu'en quart de finale de la Coupe de France.

Radoslav Arsov va prendre le souffler avant d'embrasser un autre projet © Maxppp - Cedric JACQUOT

Le technicien franco-bulgare a donc permis au VNVB de trouver les bons rails qui mènent au haut niveau. Son exigence et sa volonté d'atteindre la perfection sur le terrain, auprès de ses joueuses, et en dehors, aux côtés des entraîneurs et des dirigeants, ont été des moteurs essentiels et mis au service du club, selon le président, Patrick Venturini :

Le boulot qu'à fait Rado sera à jamais écrit dans les lignes du club. C'est lui qui m'a tout appris sur le volley, il m'a emmené faire le tour des clubs pour voir comment ils étaient structurés et s'en inspirer. Rado nous a mis sur la bonne autoroute, nous avons toujours été en connivence. Maintenant, c'est un autre projet qui nous attend.

Avec quel entraîneur ? Quelles joueuses ? Les prochains jours ne devraient pas être de tout repos pour le président Patrick Venturini et son équipe. En attendant, le VNVB avec Radoslav Arsov peut encore marquer l'histoire du club, en allant chercher la qualification pour la demi-finale de la Coupe de France, le lundi 28 mars, à Béziers.