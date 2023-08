Vous voulez devenir abonné du Stade Rochelais : mode d’emploi

La campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024 des rugbymen du Stade Rochelais s’est achevée vendredi soir sur un nouveau record : 99,5% des 10.000 abonnés grand public ont souhaité conserver leur place au stade Marcel-Deflandre. Ce qui laisse seulement une cinquantaine de places pour de nouveaux abonnés. Or la liste d’attente a explosé, pour atteindre 7.200 personnes. Un engouement inédit, qui pousse le club double-champion d’Europe à imaginer une nouvelle offre pour les supporters dont l’attente est la plus longue : ils vont se voir proposer 500 places en abonnement partagé. Concrètement, il s’agira d’un abonnement coupé en deux, avec sept matches dans chaque "pack". Voilà ce qui va se passer dans le détail.

ⓘ Publicité

Une cinquantaine de places pour l’abonnement classique

Ces places ne seront pas attribuées par tirage au sort. Le choix a été fait de les proposer en priorité aux supporters non-abonnés qui ont acheté le plus de billets à l'unité lors de la saison dernière. "Un critère objectif qui permet de valoriser les supporters les plus investis" précise le club. Un mail avec le lien vers la billetterie leur sera envoyé mercredi soir. Ils auront jusqu’au vendredi midi pour se positionner.

Quid des 700 nouvelles places ?

Le stade Marcel-Deflandre est en travaux. Une fois réhabilitée, la tribune « La Charente-Maritime » disposera à partir de la fin octobre de 700 places supplémentaires, mais il a été décidé de dédier ces places à la billetterie par match. "On ne peut pas abonner tout le stade" regrette le club, qui doit également conserver un volant de places pour les organisateurs des grandes compétitions, lors des phases finales de championnat ou de Champions Cup. Il faut aussi servir les clubs visiteurs, pour lesquels il y a des quotas à respecter lors de la saison régulière et pendant les phases finales. "Et on ne peut pas se permettre de refuser une place à Marcel-Deflandre en phase finale à un abonné, précise le Stade Rochelais. Cela fait partie des promesses de l’abonnement."

500 nouveaux "abonnements partagés"

Face à l’attente immense des supporters, il fallait faire quelque chose. Le club a décidé de retirer 500 places de la billetterie par match, pour une offre nouvelle, à mi-chemin entre le statut de "réserviste" (sur liste d'attente pour un abonnement, ce qui offre une exclusivité de six heures sur les places ouvertes sur la billetterie par match) et celui d'abonné.

Ces 500 places en "abonnement partagé" sont divisées en deux "packs" de 7 matches chacun (le match délocalisé à Angers face à Lyon ne fait pas parti de ces packs). Ce qui permet de satisfaire 1.000 "réservistes". Ces packs seront proposés à la vente à partir de vendredi soir, en priorité aux 1.200 "réservistes" les plus anciens. L’idée était de partager la saison en deux « packs » équilibrés.

Pack n°1 : Bayonne, Perpignan, Leinster, Montauban, Oyonnax, Toulon, Racing 92

Pack n°2 : Castres, Bordeaux, Toulouse, Leicester, Clermont, Stade français, Pau

Effort sur la billetterie secondaire

Le club promet qu’il va beaucoup communiquer auprès des abonnés autour de la billetterie secondaire, qui permet déjà aux abonnés de revendre au prix du marché leurs places lorsqu’ils ne peuvent se rendre au stade.

Cette billetterie sera bien utile pour le premier match à domicile de la saison, délocalisé à Angers face au LOU le 26 août. Le Stade Raymond-Kopa dispose de 17.800 places "utiles", ce qui est à peine plus que Marcel-Deflandre. La semaine dernière, le Stade Rochelais a mis 2.000 places en vente, qui se sont écoulées en 20 minutes à peine.

La suite ?

Le club promet réfléchir à d’autres solutions encore pour la saison prochaine, afin de satisfaire les nombreux "réservistes". La réflexion porte également sur les partenaires : des entreprises patientent, elles aussi, à la porte d'entrée du club.

Faut-il revenir sur le droit donné aux abonnés de transmettre leur place à des proches ? Pas forcément une solution miracle. "Cela ne concerne que 200 personnes cette année, promet le club. Et c’est la plupart du temps après des décès, la famille du défunt qui souhaite conserver l’abonnement pour des questions de mémoire du disparu."