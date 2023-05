VRDR : après l'accession en ProD2, l'objectif c'est le Brennus !

Les Damiers ont retrouvé la Pro D2 ! Laurent Beaugiraud, coprésident du Valence Romans Drôme Rugby, arbore ce lundi matin une coupe à l'iroquoise, cadeau des joueurs dans les vestiaires après le match de montée samedi soir. Il est l'invité de France Bleu Drôme Ardèche.

France Bleu Drôme Ardèche : Vous avez encore du mal à réaliser cette victoire et cette montée ?

Laurent Beaugiraud : On va mettre quelques jours à réaliser qu'on va jouer en Pro D2 la saison prochaine. On a encore beaucoup d'émotion parce que c'est beaucoup de travail, donc ça va être sur la durée. Et heureusement qu'on a encore des émotions ! Et il faut qu'on soit factuel et pragmatique samedi, on a une finale à jouer. Tout en ayant dans la tête qu'on jouera en Pro D2 la saison prochaine.

France Bleu Drôme Ardèche : Effectivement, le prochain rendez-vous est samedi à Tarbes face à Dax pour un éventuel bouclier de Brennus. Ce serait pour vous le bonus ?

Laurent Beaugiraud : Ce n'est pas le bonus, c'est l'objectif que le groupe sportif, le staff et les joueurs se sont fixés. Bien évidemment, la Pro D2, ça fait partie de notre structuration. Un bouclier de Brennus, c'est un titre et c'est à vie. Si on est champion de France samedi, on sera champion de France pour toute une vie. Ce sont des souvenirs incroyables ! Et puis on rapporterait un titre au club, un club récent qui n'a jamais eu de titre. Donc on va se remettre à travailler cette semaine !

France Bleu Drôme Ardèche : Vous soufflez un peu ? A quand la reprise de l'entraînement ?

Laurent Beaugiraud : C'est Johann ( le manager principal ) qui pourra répondre à cette question. Mais je pense que ce sera aujourd'hui ou demain.

France Bleu Drôme Ardèche : Samedi, ce sera une rencontre pleine de symboles. Votre capitaine, Alexandre Marie, a commencé sa carrière pro à Tarbes et c'est aussi de Tarbes que va arriver votre futur manager, Fabien Fortassin.

Laurent Beaugiraud : Il y a un Tarbais qui part et un Tarbais qui arrive. Ça serait bien que les symboles se concrétisent par un bouclier. Et donc oui, ça ferait du sens et encore plus d'émotions !

Il y a d'autres recrutements à venir. On avait ciblé un certain nombre de joueurs avec deux scénarios possibles, Pro D2 et National. On a un club qui est devenu attractif. Neuf ont déjà signé. Il y a encore quatre ou cinq recrutements en cours et on a renouvelé aussi un certain nombre de joueurs qui sont au niveau pour la Pro D2. On doit avoir un effectif complet d'ici trois semaines.

France Bleu Drôme Ardèche : Le projet de 2024, c'était l'objectif de remonter en Pro D2. Maintenant ? Le Top 14 ?

Laurent Beaugiraud : L'objectif, ça va être cette finale à Tarbes. Après, on a des projets d'infrastructures au stade Pompidou avec un agrandissement et une réfection du stade à l'horizon 2026. On a des projets d'agrandissement du siège à Romans avec une nouvelle salle pour les joueurs, de nouveaux vestiaires et de la balnéo et un restaurant qui pourra accueillir nos nouveaux salariés. C'est aussi la formation, c'est important, et c'est le développement de nos partenariats et notre visibilité.

L'objectif est de s'installer en Pro D2, c'est de ne pas faire yo-yo comme certains clubs et comme on a pu le faire. On est resté deux ans puis où on s'est battu jusqu'au dernier match pour ne pas descendre.

France Bleu Drôme Ardèche : Comment ça va se passer financièrement ? Vous avez besoin d'argent supplémentaire, donc de nouveaux sponsors ?

Laurent Beaugiraud : Il y a un engouement plus fort en Pro D2, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le projet du club. Il y a la façon dont on représente le territoire, notre façon d'accompagner les jeunes. Donc ça, ça intéresse nos partenaires qui sont en Pro D2. Oui, on a besoin d'argent parce que le haut niveau coûte cher et qu'on a des ambitions. Ces ambitions-là, il faut les financer. 90 % du budget du club en Pro D2, c'est les droites télés et les partenaires, le sponsoring et le mécénat. On a besoin des entreprises, des particuliers et des spectateurs qui viennent aux matchs et qui nous accompagnent.

France Bleu Drôme Ardèche : D'ailleurs ils étaient nombreux samedi, ça a dû vous faire du bien !

Laurent Beaugiraud : Presque 10 000 personnes dans l'enceinte, et malheureusement pas faite pour accueillir 10 000 personnes. Il y a eu 2 000 personnes protégées de la pluie et 8 000 sous la pluie. Mais il y a un projet dans les cartons qui avance pour une inauguration normalement courant 2026, donc c'est presque demain.