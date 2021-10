Weekend historique pour le rugby à XIII français

La veillée d'armes a débuté pour les dragons catalans! Ce samedi à 19h heure française ce sera l'heure de vérité sur la pelouse du mythique stade d'Old Trafford face aux saints de St Helen pour la première finale de super league de l'histoire du club depuis son arrivée dans la compétition en 2006. Les supporters des dragons croisent les doigts... mais globalement c'est toute la famille du rugby à 13 français qui espère un titre qui ferait le plus grand bien à la promotion de ce sport en France.

Une opportunité médiatique à saisir

Luc Lacoste est le président de la Fédération Française du Rugby à 13, il espère bien surfer sur le parcours exceptionnel des Dragons pour faire la promotion de ce sport:

"C'est effectivement une médiatisation extraordinaire, que ce soit une victoire ou une défaite, de toute façon, c'est bon pour le 13. Samedi on croisera les doigts pour les Dragons, dimanche, ce sera le tour de Toulouse et puis le 23 octobre, à Perpignan, on fera un double crunch France, Angleterre, équipes féminines et masculines qui viendra conclure ce beau mois d'octobre.

Depuis plusieurs mois on parle quand même beaucoup plus de notre sport. La candidature de la France à l'organisation de la prochaine Coupe du monde de rugby à XIII en 2025 n'y est pas étrangère. Et puis, on a un championnat de France également qui monte en puissance. On est retransmis sur les chaînes télé de TNT, et les Dragons sont retransmis plusieurs fois cette année sur Be In sports. Notre médiatisation est en route, on va continuer à travailler dessus pour renforcer la notoriété et la pratique du XIII en France."