William Servat au soutien du capitaine du XV de France Guilhem Guirado

Toulouse, France

La solidarité entre talonneurs. L'ancien international et aujourd'hui membre du staff toulousain juge un peu facile les critiques à l'égard du XV de France et particulièrement envers le capitaine Guilhem Guirado.

"J'ai eu la chance d'être international, j'ai participé à pas mal de périodes qui étaient aussi compliquées. Tout n'a pas été facile, on semble l'oublier. On a souvent été décriés. Après, je crois que les joueurs ont des ressources, même si tout le monde parle beaucoup", a expliqué William Servat ce vendredi.

Avant de défendre le capitaine français : "J'ai joué avec Guilhem Guirado. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui avait un gros caractère. Ce n'est pas le seul joueur sur le terrain. A force, ça doit être pesant pour lui. C'est un joueur qui a largement les épaules pour être capitaine et qui sur ses performances n'a pas trop déçu. Il est important quand on a ce rôle d'avoir des appuis, des joueurs avec vous dans l'équipe. Souvent ça peut faire la différence. Nous on a failli ne pas être qualifiés pour une Coupe du Monde. Tout peut aller vite, dans un sens comme dans l'autre."

Le XV de France, qui reste sur deux défaites pour démarrer le Tournoi des 6 Nations (face au Pays de Galles et en Angleterre), recevra l'Ecosse le samedi 23 février.