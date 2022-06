Top 14 : "Toulouse fait partie des équipes pouvant battre La Rochelle" pour Jean-Pierre Elissalde

Jean-Pierre Elissalde, ancien joueur et entraîneur de rugby professionnel connait le rugby rochelais sur le bout des doigts. À la veille de la rencontre entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais en barrage de phase finale de Top 14 ce samedi 10 juin, l'ancien demi de mêlée rochelais répond aux questions de France Bleu Occitanie.

Le Stade Toulousain affronte le Stade Rochelais en barrage de phase finale de Top 14 ce samedi dans un Ernest Wallon plein à ras bord. Les Rouge et Noir sont un peu la bête noire depuis plusieurs années des Maritimes. Avec deux victoires toulousaines la saison dernière, en finale de Top 14 et de Coupe d'Europe. Mais ce samedi, c'est La Rochelle qui arrive à Wallon avec le statut de champion d'Europe. Est-ce-que vous arrivez avec le statut de favori ?

Sincèrement non. La Rochelle championne d'Europe peut gagner contre toutes les équipes, elle peut aussi perdre contre quelques-unes, et Toulouse en fait partie. Ce sera un match très ouvert, c'est 50/50. Il y a tellement d'aléas en finale de rugby : regardez la finale de la Coupe d'Europe de l'an dernier avec un carton rouge !

Sauf qu'il s'est passé une saison : Toulouse en difficulté, la Rochelle champion d'Europe. Les avants de la Rochelle sont-ils devenus plus forts ?

Oui c'est vrai, la Rochelle a amélioré son jeu au large. Mais on peut toujours louper son match. Et le Stade Toulousain s'est remplumé et est reposé, avec la motivation retrouvée, c'est positif pour eux. Cela va se jouer sur pas grand chose.

Et mentalement ?

Mentalement et moralement la Rochelle est épanouie. Mais physiquement, après avoir fêté le titre pendant trois jours, vous avez toujours un peu de mal. Donc ça s'équilibre, place au jeu, place au meilleur !

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain a dit cette semaine que Toulouse avait perdu le titre européen à cause de l'EPCR qui a annulé deux matches des Rouge et Noir, il a raison ?

Il a raison. Avoir trois équipes irlandaises chez elles, c'est pas le même programme que quand on a reçu une ou deux fois pour la demi-finale. Bien sûr qu'il a raison. Et Montpellier en a profité.

Un dernier mot sur les autres : Castres et Montpellier déjà qualifiés, Bordeaux et le Racing qui jouent dimanche leur barrage. Vous le voyez dans les bras de qui le Brennus cette année ?

Dans mon coeur ce serait une finale Montpellier/La Rochelle avec en lever de rideau les Cadets première année toulousains, première année car j'ai mon petit-fils qui y joue.