Xavier Ric, directeur général du CA Brive : "Le report du derby est une grosse déception et une grosse claque"

Pas de derby ce dimanche entre le CA Brive et l'ASM Clermont Auvergne. Le match a été reporté à une date ultérieure. Sur France Bleu Limousin ce dimanche matin, Xavier Ric, le directeur général du club, a fait part de sa très grande déception et de sa tristesse.

Ce sont en tout six cas avérés de Covid qui ont ruiné ce derby exceptionnel entre Brive et Clermont, qui aurait du se tenir juste après les célébrations de Noël ce 26 décembre. Près de 12 000 personnes, c'était presque le plus gros événement sous covid organisé en Corrèze, et il ne se tiendra pas. Pour France Bleu Limousin, Xavier Ric, directeur général du CAB a accepté de revenir sur ce moment particulier.

Pas de derby, c'est une grosse déception pour vous ?

C'est une grosse déception, c'est une grosse claque et surtout des semaines de travail qui tombent à l'eau en quelques heures sur la partie sportive, mais aussi sur toute la partie événementielle et commerciale pour le CAB. Et c'est vraiment un coup dur et un stop qui fait mal à la tête.

On attendait 12.000 supporters, plus de 1000 partenaires. C'était important, ce match, économiquement parlant ?

Le club et ses dirigeants voulaient faire un super cadeau de Noël aux supporters, à notre public et à nos partenaires. Et c'est vrai que ce match, pendant le Boxing Day, tombait à pic. Je pense surtout à nos prestataires, comme les traiteurs, bref, tous les gens qui collaborent et qui travaillent autour du CAB, pour eux aussi, c'est une perte sèche. Pour l'instant, c'est trop tôt pour évaluer. Mais, c'était qui était un gros événement. C'est vraiment un coup d'arrêt qui fait, qui fait mal à la tête et surtout de l'apprendre seulement 24 heures avant les événements, ce n'est pas simple à gérer

Avoir été prévenu 24 heures avant, c'est ça qui vous met en rogne ce matin?

Les deux autres matches qui ont été reportés (UBB-RCT et Racing-Pau) ont été reportés 24 ou 48 heures avant nous. Ça a été plus facile à gérer que nous. On apprend au dernier moment. qu'il y a des cas positifs chez les Clermontois. Officiellement, avant vendredi soir, on n'a pas été informé qu'il y avait des cas positifs à l'ASM, ni de la part de la Ligue ou du club. On l'a appris vendredi soir qu'il avait des doutes sur la tenue de la rencontre. Mais depuis le début de la semaine, on n'avait eu aucune communication nous alertant ni la ligue ni nos amis clermontois. Donc, c'est pour ça que nous sommes aussi un peu énervés.

"Là, on était sûr de pouvoir jouer devant notre public"

Xavier Ric, c'était l'une des premières fois où on pouvait revoir un derby avec du public ?

Le dernier s'est joué à huis clos, dans un contexte particulier et de retrouver notre public, de retrouver un stade bouillant, c'était une belle opportunité. Je suis vraiment très triste aussi pour nos supporters. C'était un beau cadeau de Noël qu'on voulait faire avec une animation en fin de match. Et le fait que ça soit reporté, ça arrête tout.

A cette heure, il y a t il une date de report envisagée pour ce match ?

Non, il n'y a pas de dates de report pour l'instant. On verra aussi en fonction de comment va évoluer la Coupe d'Europe, le Challenge européen. Sinon, après, ce sera à positionner sur des dates libres lors du Tournoi des Six Nations. Mais c'est sûr qu'avec le contexte sanitaire, on ne sait pas du tout vers où on va, comment on y va. Est ce qu'on va jouer avec un stade avec des jauges ? Ou dans un stade à huis clos? Là, on était sûr de pouvoir jouer devant notre public, d'avoir le soutien de toute une ville, de tout un département.

"J'espère que le match contre Pau le 2 janvier pourra se tenir"

Jeremy (Davidson) et son staff ont fait un gros travail avec Saïd (Hirèche) et tous les joueurs vraiment mobilisés pour l'événement. Et je peux vous dire que toute la semaine a été studieuse pour faire un gros match. Désormais, il va falloir se serrer les coudes, se remobiliser, trouver les mots pour se remotiver et repartir de l'avant pour aller à Pau le 2 janvier. Ce sera aussi une date un peu particulière le lendemain du réveillon. J'espère que le match pourra se tenir parce qu'après, on a toute la problématique de ce calendrier du Top 14 ou il y a peu de dates et de week-end libres. Donc, si on commence à annuler pas mal de match, il va falloir qu'on trouve des solutions.