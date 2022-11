Xavier Ric, directeur général du CAB : "Arnaud Méla et son staff seront en place jusqu'à la fin de la saison"

C'était un long bloc, et il s'est terminé il y a une semaine, par une défaite contre la Rochelle (17-19) . A l'issue du match, Arnaud Méla, coach de Brive, s'est exprimé sur ce bloc en essayant de trouver du positif et en se projetant sur des vacances bienvenues et sur le stage, organisé dès ce lundi à Soustons. Les joueurs, eux, ne pavoisaient pas et prenaient eux aussi leurs vacances avant de reprendre le rugby en stage. Xavier Ric, directeur général du CA Brive, a accepté de revenir sur ce premier bloc de matchs.

Le bilan du 1er bloc de matchs de Top 14

Le bilan de ce premier bloc est évidemment négatif ?

Il est vraiment très décevant, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas acceptable d'avoir les résultats qu'on a actuellement et surtout au Stadium. Ca n'est pas du tout en phase avec ce que l'on souhaitait et on n'est pas du tout dans les plans de passage pour la saison actuelle.

Est-ce que cela a échaudé l'investisseur Ian Osborne, arrivé en début de saison, et qui était au dernier match du CA Brive ?

Non. Ian Osborne est là pour pour un projet sur du long terme. L'objectif du club est très clair : il faut absolument qu'on reste en Top 14 cette saison. On a un projet qui est écrit, et qui avance malgré les résultats qui ne sont pas au rendez vous au niveau sportif. Mais, tout ce qui se passe autour du terrain avance. Quand on voit tout le travail qui est fait au niveau des infrastructures, tout le travail qui est fait au niveau de la formation, on voit quand même que le projet du club continue à se mettre en place.

"Il y a une crise sportive à Brive"

Mais, sportivement, il y a le feu à Brive ?

il faut se dire la vérité. Actuellement, on est en crise sportivement au vu du classement. On est déçu d'être à cette 14ᵉ place? QUI s'explique par plusieurs raisons. La première raison, c'est le nombre de blessés qu'on a eus depuis le début de la saison. Beaucoup de nos joueurs-cadres sont plus à l'infirmerie que sur le terrain actuellement. Quand vous jouez sans votre capitaine, Saïd Hirèche, sans Nico Lee, sans Seta Bituniyata, sans Tex Ratuva, sans Retief Marais, sans Hayden Thompson-Stringer, sans Rodrigo Bruni, ça fait quand même beaucoup, sachant que notre masse salariale et le budget du club est quand même l'avant dernier budget du Top 14. Ces absences nuisent à la performance de l'équipe.

Après, on peut dire que, par rapport à ce qu'on avait dit, à savoir qu'on voulait vraiment qu'il y ait du temps de jeu pour nos jeunes joueurs, ils ont l'opportunité de jouer. Nos jeunes ont eu du temps de jeu et on voit quand même qu'il y a des joueurs qui se révèlent comme Mathis Ferté ou Léo Carbonneau, Oscar Rixen ou Nathan Fraissenon. Il y a quand même des points de satisfactions qui sont surtout au niveau des jeunes et de la formation.

La situation de l'entraîneur

Un des faits de ce premier bloc, c'est l'éviction de Jeremy Davidson. Etait-ce trop tôt dans la saison ou trop tard au vu de la fin de saison dernière ?

Pour l'instant, je n'ai rien à dire sur le dossier Jérémy Davidson. Jeremy a fait du très bon travail en arrivant au club (en 2018) mais à date et pour le moment, je m'exprimerai pas sur ce point là.

On parle d'un homme qui fait l'actualité : Christophe Urios serait en passe de quitter Bordeaux. Est-il possible qu'il vienne à Brive ?

Pour l'instant là dessus. Arnaud Méla, Didier Faugeron et leur staff seront en place jusqu'à la fin de la saison. Christophe Urios est, à ce que je sache, encore sous contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles et nous, on avance avec Arnaud et avec Didier. Et tous ensemble, on est focalisé sur un objectif : absolument se maintenir en Top 14 et rester en Top 14 cette saison.

Les joueurs du CA Brive

Vous parliez des blessés tout à l'heure. Le club a-t-il fait tout ce qu'il faut pour pallier les blessures ?

Il faut quand même savoir que jusqu'au 1ᵉʳ octobre et l'arrivée du nouvel actionnaire, la DNCG nous avait bloqué notre masse salariale et donc on était dans l'incapacité de pouvoir recruter. Suite à l'arrivée de Ian et de son entrée au capital du club, on a pu faire évoluer les choses dans la continuité. Mais évidemment, on a pris des mesures en allant chercher un joueur supplémentaire avec Mesulame et avec un joker médical sur Luka Japaridze, avec Tietie Tuimauga.

Il faut quand même savoir que la réglementation de la Ligue nationale du rugby est quand même assez complexe à comprendre. On a droit à avoir dans notre effectif que treize très joueurs non-JIFF. Donc ça, c'est un point important. On a le droit d'avoir deux joueurs supplémentaires. Et on a droit à deux jokers médicaux hors première ligne pour la saison. Donc sur les jokers médicaux, on a "joké" sur Luka Japaridze et Tex Ratuva. A noter en plus qu'un joueur blessé pour être joker médical doit l'être depuis plus de trois mois. Donc, il faut prendre plusieurs éléments en compte pour pour cocher toutes les cases.

Ce qui veut dire qu'on aura pas d'arrivée en provenance d'Angleterre, notamment des Wasps (en difficulté financière) comme à Pau ou Perpignan ?

Exactement. Nous avons déjà un quota de joueurs non-JIFF importants. Les clubs qui recrutent actuellement sont des clubs qui avaient gardé des places de joueurs non-JIFF.

Un des points positifs de ce bloc, c'est la présence des joueurs de la formation briviste. C'est une satisfaction pour vous ?

C'est une satisfaction et une fierté. On voit que le travail qui a été mis en place, avec le retour aussi d'anciens joueurs dans les staffs de l'association pour transmettre cet ADN cabiste, pour transmettre aussi cette connaissance rugbystique, ça porte ses fruits. Mathis, Leo, Tom, voilà, ce sont des sont des purs produits de la formation corrézienne. Et ça, j'en suis très très fier. Et ça, c'est vraiment des joueurs qui vont être importants pour l'avenir du club

Et donc il va falloir savoir les conserver...

C'est une des priorités pour nous de les garder. Ils sont tous déjà engagés avec nous jusqu'en 2025, donc ça c'est une certitude. Et après? L'objectif est vraiment de construire autour de cette jeunesse cabiste pour avoir vraiment une identité cabiste forte.

L'affluence au Stadium

On est en moyenne à10 000 personnes. C'est une affluence qui est "correcte". Vous en voudriez j'imagine un peu plus....

Évidemment, on souhaiterait qu'il y ait plus de monde au stade. Et après, il faut être réaliste vu les résultats sportifs de l'équipe actuellement, l'attractivité, en jour de match, elle n'est pas présente. Donc, comme on disait avec Arnaud et avec et avec Didier, il faut qu'on retrouve cette invincibilité maintenant au Stadium et il faut qu'on redonne envie aux gens et c'est notre travail. Et c'est surtout le travail du staff, de l'équipe par rapport au jeu qui sera proposé, de redonner envie aux gens de venir les supporters.

Mais c'est comme je le disais il n'y a pas longtemps, dans les moments qui vont bien, c'est facile d'être là dans les moments difficiles. C'est vraiment à ce moment là qu'on a besoin du soutien de tout le monde, que les joueurs, le staff ont besoin du soutien des supporters, des partenaires, des abonnés, de toutes les associations qui gravitent autour du club. C'est à ce moment là qu'il faut vraiment se serrer les coudes, faire le dos rond et être aux côtés de l'équipe pour pour leur amener des ondes positives.