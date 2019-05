XV de France : 10 Clermontois présélectionnés pour la Coupe du Monde au Japon

Jacques Brunel a choisi 10 joueurs de l'ASM dans les 65 présélectionnés pour le mondial. Les deux anciens blessés Raka et Cancoriet font partie de cette liste élargie. Contrairement à Grosso, Lamerat, Jedrasiak et Lapandry.

Clermont-Ferrand, France

65 noms ont été listés par le staff du XV de France. C'est une très large revue d'effectif des internationaux susceptibles de s'envoler pour le mondial japonais le 7 septembre prochain. La sélection finale, qui comprendra 31 joueurs et six réservistes, sera annoncée le 18 juin. En attendant, cette présélection apporte déjà quelques enseignements.

Avec Raka et Cancoriet...

Le Stade Toulousain est le principal pourvoyeur de tricolores avec 11 joueurs présents dans cette pré-liste. Comme en Top 14, l'ASM Clermont est juste derrière avec les noms de 10 internationaux cochés sur liste de Brunel. Le sélectionneur des Bleus s'en est expliqué dans une vidéo publiée sur le site de la Fédération française de rugby (VIDÉO).

Jacques Brunel n'a pas détaillé cette liste de présélectionnés, mais 10 Clermontois en ferait partie. Il s'agit d'Etienne Falgoux, Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina, Judicaël Cancoriet, Arthur Iturria, Morgan Parra*, Camille Lopez, Wesley Fofana, Damian Penaud et... Alivereti Raka ! Les présidents des clubs ont reçu cette liste et les joueurs concernés vont recevoir très prochainement un programme de préparation physique.

... Mais sans Grosso, Lamerat, Lapandry et Jedrasiak

Français depuis peu, Alivereti Raka figurerait donc dans cette liste, lui qui revient au bon moment et à la vitesse de la foudre à son meilleur nouveau, après des mois de convalescence et de questionnement autour de sa naturalisation. Aucun de souci de nationalité pour Judicaël Cancoriet mais de muscle pectoral. S'il retrouve son niveau d'ici un mois, il peut envisager d'être dans l'avion pour la Coupe du Monde. Ce ne sera pas le cas Rémy Grosso, Rémi Lamerat, Alexandre Lapandry et Paul Jedrasiak.

Invité de l'émission "Les Décodeurs" en compagnie d'Arthur Iturria ce lundi sur France Bleu Pays d'Auvergne, le Berrichon de naissance devrait commenter son absence annoncé de cette liste élargie.

Rugby ASM Clermont : Arthur Iturria et Paul Jedrasiak seront les invités de l'émission "Les Décodeurs" à 18h10 ce lundi sur @FBAuvergne avec @jipimorel 💙💛👋👋🏉🏆 On parlera de la Challenge Cup, du Brennus et des Bleus. @ASMOfficiel#YellowArmypic.twitter.com/YZi81YsZzz — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 13, 2019

* Parmi les incertitudes, il y a celle autour de Morgan Parra. Le demi de mêlée clermontois a laissé une cheville et un peu d'un genou dans la bataille victorieuse à Newcastle. De quoi l'obliger mettre fin à sa saison mais pas à ses ambitions d'aller au Japon. Problème, Parra, qui ne sera pas prêt avant l'annonce de la sélection finale le 18 juin.

Morgan Parra touché à une cheville et à un genou contre La Rochelle © Maxppp - David Davies

Outre les 10 Clermontois, voici les 55 autres présélectionnés :