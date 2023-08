XV de France : 10 Toulousains dans la liste pour le Mondial, dont Jelonch, Baille et Jaminet

C'est bien le Stade Toulousain qui enverra la plus grosse délégation à la Coupe du monde. Dix garçons sur les 33 Bleus retenus et annoncés par le sélectionneur sur le plateau du 13h de TF1 ce 21 août.

Julien Marchand, Peato Mauvaka, Thibaud Flament, François Cros, Thomas Ramos, Antoine Dupont, Dorian Aldéghéri, ceux qu'on attendait sont là côté toulousain, à part bien sûr Romain Ntamack touché aux ligaments croisés et qui ne retrouvera pas les pelouses avant l'année prochaine. Le voile est levé enfin sur trois incertitudes, trois Rouge et Noir qui ne rentreront pas tout de suite à Wallon.

Anthony Jelonch, le story-telling parfait

L 'histoire du géant gersois est belle, sans conteste. Et il mérite cette issue heureuse. Car elle est loin, la mine défaite du 26 février dernier, au Stade de France. Les Bleus affrontent l'Ecosse, c'est le Tournoi des Six nations. 23ème minute, le troisième ligne tricolore empêche un essai écossais en se sacrifiant. Verdict sans appel : rupture du ligament croisé, au moins cinq mois d'arrêt. La pire des nouvelles une année de Coupe du monde.

S'ensuit un parcours du combattant largement alimenté lors des points presse du sélectionneur du XV de France et de son staff par des mises à jour toujours plus rassurantes autour de sa rééducation. Anthony Jelonch, 27 ans, est un monstre d'abnégation. Non seulement il est revenu, mais aux dires des préparateurs, il est physiquement encore plus fort. Absent du début de la préparation des Bleus, l'homme aux 25 sélections a rejoint ses copains la semaine dernière à Capbreton.

Cyril Baille, blessé, mais indispensable en phase finale

La blessure de Cyril Baille à Saint-Etienne contre l'Ecosse le 12 août dernier a presque été éclipsée par le "coup de tonnerre" Romain Ntamack. L'ouvreur a subi la même blessure qu'Anthony Jelonch, mais à trois semaines du Mondial. Ses espoirs de Coupe du monde à la maison se sont envolés. Le même jour, le pilier toulousain, qui aura 30 ans en septembre, est touché au mollet. C'est plus sérieux que ce que les images ne laissent imaginer, mais rien de comparable avec le terrible couperet subi par Ntamack. Cyril Baille devra se tenir éloigné des terrains pendant cinq à six semaine s.

Pas de quoi écarter du groupe l'incontestable numéro 1 de la ligne avant française. Cyril Baille, 44 sélections, ne jouera aucun des quatre matchs de poule des Bleus, c'est une certitude. Mais il pourra sans doute être opérationnel pour un quart de finale potentiel mi-octobre.

Melvyn Jaminet malgré une saison en dents de scie

C'était le pari le plus compliqué à tenir, peut-être. En cause, une saison très inégale pour l'ancien catalan, ponctuée de pépins physiques qui ont conduit à son déclassement aux yeux d'Ugo Mola. Remplaçant de l'indétrônable Thomas Ramos à Toulouse, Melvyn Jaminet a plus souvent été absent des grands matchs internationaux cette saison à l'instar de ses quelques minutes de jeu lors du Tournoi des Six nations.

Par dessus le marché, Melvyn Jaminet se blesse à la cheville fin avril, en championnat. Le ciel s'assombrit pour celui qui ne compte que 14 sélections. Mais à 24 ans, le Varois a de la ressource. Il l'a montré contre les Fidji ce 19 août, lors du troisième match de préparation des Bleus. L'arrière, titulaire en Bleu pour la première fois depuis plus d'un an, s'est montré précis face aux perches et précieux dans la longueur de pied. Le forfait de Romain Ntamack a peut-être aussi pesé dans la balance, favorisant le possible passage à l'ouverture de Thomas Ramos. Melvyn Jaminet fera bien la Coupe du monde.

Prochain et dernier match de préparation, le 27 août, contre l'Australie. Le XV de France ouvre la Coupe du monde le 8 septembre contre la Nouvelle-Zélande.

