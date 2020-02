Insuffisamment remis d'une gène à un mollet, l'ailier clermontois est une nouvelle fois forfait pour le 3e match du Tournoi des six Nations ce samedi à Cardiff. Fabien Galthié n'a pas conservé Alivereti Raka de retour à Clermont-Ferrand.

Tournoi des six Nations : les bleus défient le Pays de Galles sans Penaud

Le XV de France entamé le Tournoi des six Nations 2020 de la meilleure des façon, en battant l'Angleterre, puis en se débarrassant plus laborieusement de l'Italie. Quelques certitudes sont nées de ces deux premiers matchs de l'ère Galthié-Ibanez. Ce qui peut ressembler à une nouvelle ère réjouissante pour le rugby français l'est un peu moins vue d'Auvergne. Aucun joueur de l'ASM Clermont n'a en effet endossé le maillot tricolore. Une singularité frustrante lorsqu'on recense le nombre d'internationaux en puissance dans l'effectif auvergnat.

Fickou-Thomas aux ailes

Ils n'étaient que deux Clermontois dans le groupe élargi convoqué par le staff du XV de France pour préparer l'ouverture du Tournoi. Mais ni Alexandre Fischer, ni Damian Penaud n'ont eu l'occasion de fouler la pelouse du stade de France. La faute à des pépins physiques. La double production musclée des bleus face aux Anglais et aux Italiens a généré de la casse. Fabien Galthié a donc naturellement rappelé des "réservistes", dont Alivereti Raka cette semaine. Mais l'ailier n'a pas été retenu dans le groupe qui défiera les Gallois ce samedi (17h45) à Cardiff. Il est donc mis à la disposition de son club. Gaël Fickou et Teddy Thomas occuperont les ailes au Millénium, Arthur Vincent et Virimi Vakatawa constitueront la paire des centres.

Retour en Ecosse ?

Damian Penaud doit donc prendre son mal en patience et finir de soigner son mollet. L'ailier clermontois devrait être opérationnel et donc sélectionnable pour le déplacement en Ecosse le dimanche 8 mars (16 heures). Quoi qu'il en soit, son club aura bien besoin de son armada d'internationaux pour défier Bègles-Bordeaux samedi soir au stade Marcel-Michelin. Une victoire face au leader du Top 14 est impérative pour rester dans la course aux phases finales. Le choc de la 16e journée ASM-UBB sera à vivre en intégralité, dès 20h30, sur France Bleu Pays d'Auvergne.

