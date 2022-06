XV de France : 17 néophytes appelés pour la tournée au Japon au mois de juillet

Il y aura ceux qui auront des vacances bien méritées et ceux qui vont pouvoir montrer leurs forces pour briller aux yeux du sélectionneur. Fabien Galthié a dévoilé ce lundi la liste des 42 joueurs appelés dans le XV de France pour la tournée d'été au Japon. Charles Ollivon, Matthieu Jalibert, Melvyn Jaminet, Damian Penaud et Virimi Vakatawa figurent aux côtés de 17 néophytes. Le coach des Bleus avait déjà prévenu qu'il laisserait au repos de nombreux cadres, dont la plupart des vainqueurs de Grand Chelem, notamment les Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Il a aussi dû composer sa liste sans les joueurs des clubs finalistes du Top 14, Montpellier et Castres pour les deux rencontres programmées face au Japon : le 2 juillet à Aichi et le 9 juillet à Tokyo. Les piliers Jean-Baptiste Gros (Toulon), Sipili Falatea (Clermont) et Dany Priso (La Rochelle), les talonneurs Pierre Bourgarit (La Rochelle) et Christopher Tolofua (Toulon), le deuxième ligne Thomas Lavault (La Rochelle), les troisièmes lignes Dylan Cretin (Lyon), Ollivon (Toulon), Sekou Macalou (Stade français) et Yoan Tanga (Racing 92), les demis de mêlée Baptiste Couilloud (Lyon) et Nolann Le Garrec (Racing 92), les ouvreurs Antoine Hastoy (Pau) et Louis Carbonel (Toulon), les centres Vakatawa (Racing 92) et Tani Vili (Clermont), l'ailier Penaud (Clermont) et l'arrière Max Spring (Racing 92), tout comme le pilier d'Oyonnax (Pro D2) Thomas Laclayat, font donc partie des 42.

A leurs côtés dans l'avion qui s'envolera mercredi pour le Japon, plusieurs jeunes découvriront l'équipe de France, tels Bastien Vergnes-Taillefer, le troisième ligne de Bordeaux-Bègles, Enzo Reybier, l'ailier d'Oyonnax, Matis Perchaud, le pilier de Bayonne, ou Matthias Haddad, le troisième ligne du Stade rochelais. Sur cette liste, Demba Bamba, Ollivon, Penaud et Vakatawa sont les seuls joueurs à plus de 20 sélections.

Le Japon, prochain adversaire du XV de France a dominé l'Uruguay (34-15), samedi dernier à Tokyo. Le quart de finaliste du dernier Mondial en 2019 à domicile, qui alignait une équipe mixte mêlant cadres et joueurs moins expérimentés, a inscrit cinq essais grâce à Koga Nezuka, Tevita Tatafu, Kosuke Horikoshi, Koji Iino et Takeshi Hino alors que les Uruguayens ont franchi la ligne d'en-but à deux reprises (Diego Magno, Manuel Ardao).

Les Japonais affronteront une deuxième fois l'Uruguay le 25 juin avant d'accueillir les Bleus les 2 et 9 juillet. Le départ des Bleus pour le Japon est prévu en milieu de semaine prochaine.