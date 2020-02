VI Nations | Galles-France : 5 Toulousains titulaires, Ramos sur le banc

Après deux victoires face à l'Angleterre et l'Italie pour débuter ce tournoi, les Bleus ont rendez-vous à Cardiff ce samedi après-midi. Les Gallois comptent eux une victoire et une défaite dans ce Tournoi.

Ramos, le retour

Non retenu pour disputer les deux premières rencontres du tournoi des VI Nations, Thomas Ramos sera du voyage au Pays de Galles. L'arrière du Stade Toulousain sera sur le banc. Il profite des absences de Vincent Rattez et de Damian Penaud.

Si les lignes arrières sont modifiées du fait des absences (Fickou titulaire sur une aile), le huit de devant enchaîne. Les Toulousains Cyril Baille et Julien Marchand seront titulaire en première ligne. François Cros démarrera également en troisième ligne. La charnière Dupont-Ntamack est reconduite.

La décla de François Cros : "C'est un stade hostile avec une ambiance folle. Les matches à l'extérieur sont le révélateur d'une équipe donc à nous d'être à la hauteur. On est excités et impatients. Au vu des résultats, on a un regain d'ambition."

La compo des Bleus