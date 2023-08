XV de France à la Beaujoire : "Beaucoup d'amis viennent, ça va être spécial", assure Grégory Alldritt

Le retour du ballon ovale à Nantes. Ce samedi soir, le XV de France reçoit les Fidji dans un stade de la Beaujoire plein à ras bord, pour son dernier match de préparation avant de connaître la liste des 33 joueurs sélectionnés pour disputer le Mondial à domicile, à partir du 8 septembre. Pour le capitaine des Bleus Grégory Alldritt , jouer à Nantes est une première. Pour le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, ça rappelle des souvenirs. Vingt-cinq ans plus tôt, il a lui aussi foulé la pelouse du stade en tant que capitaine.

"Beaucoup d'amis me disent que c'est le plus beau stade au monde"

Le joueur du Stade Rochelais et capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, Grégory Alldritt, pourra compter sur de nombreux soutiens ce samedi pour son baptême du feu dans l'antre des Jaune et Vert. "Je suis très content, j'ai beaucoup d'amis qui viennent au stade donc bien sûr, ça va être un moment spécial." Et le stade ? "J'ai beaucoup d'amis nantais à La Rochelle qui me disent que c'est le plus beau stade au monde, donc j'ai hâte de voir si c'est le cas", ajoute-t-il dans un sourire.

"C'est toujours bien, les victoires à la Beaujoire"

Ce n'est pas la première fois que l'enceinte nantaise accueille une grande rencontre de rugby. Le manager général des Bleus, Raphaël Ibañez, en sait quelque chose puisqu'il portait le brassard de capitaine quand le XV de France a affronté l'Argentine en test match, le 14 novembre 1998 (34-14).

"Il y a eu quelques grands matches de rugby dans ce stade. Souvenir notamment partagé avec les gars de ma génération, c'était face à l'Argentine en 1998. Une victoire, donc c'est toujours bien, les victoires à la Beaujoire", glisse Raphaël Ibañez.

Le capitaine des Bleus Raphael Ibañez pendant le test match France-Argentine à la Beaujoire, le 14 novembre 1998 (34-14). © AFP - GABRIEL BOUYS