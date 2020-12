XV de France : Alivereti Raka titulaire contre l'Angleterre

Plus d'un an après sa dernière sélection face au Tonga lors de la coupe du monde, l'ailier de l'ASM sera donc titulaire ce dimanche sur le pelouse de Twickenham. En revanche Sébastien Bézy sera remplaçants, c'est le lyonnais Baptiste Couillloud qui débutera la rencontre et assurera le rôle de capitaine dans cette équipe remaniée. "J'espère que les deux vont jouer". Franck Azéma ne comptait de toute façon pas sur ses deux internationaux pour jouer contre Montpellier ce vendredi. Le directeur sportif clermontois va donc être exhaussé.

Pour Sébastien Bézy, ce n'est certainement que partie remise, mais il sera amener à entrer en jeu. Et ces prestations avec l'ASM plaident pour lui depuis le début de la saison (5 essais), il est même le meilleur marqueur de son équipe. Pour Alivereti Raka, c'est un retour en grâce après une longue période de méforme et de blessures. Il va honorer sa 5e sélection. Et il serait bien inspiré de saisir la chance sa chance.

Sébastien sera remplaçant © Maxppp - Arnaud Journois

nfin, EJean-Pascal Barraque, qui a quitté le groupe en raison d'une fracture de la pommette sans déplacement osseux, devrait pouvoir reprendre l'entrainement la semaine prochaine avec l'ASM.