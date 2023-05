XV de France : Anthony Jelonch "en avance" sur sa rééducation

"Le chirurgien ne comprend pas ce qu'il se passe avec Anthony Jelonch" a souri Fabien Galthié ce mardi à Montgesty (Lot), lors d'une conférence de presse du staff du XV de France. Pour le sélectionneur des Bleus, le troisième ligne gersois du Stade Toulousain est "en avance" dans sa rééducation, après sa grave blessure au genou contre l'Ecosse , en mars dernier, lors du Tournoi des 6 nations.

ⓘ Publicité

"Il pèse 106 kilos à l'heure actuelle. Il était chez moi la semaine dernière, et je lui ai dit : "Tu es solide !", parce que je l'ai trouvé plus solide que d'habitude (rires). Il suit un programme de rééducation qui est approprié. Tout se passe très bien" a déclaré Fabien Galthié.

Et le sélectionneur d'ajouter : "comme ce sont des joueurs exceptionnels, ils ont une capacité de récupération hors normes et ils sont déjà en avance".

Particulièrement suivi par le kiné du XV de France

Le troisième ligne toulousain est suivi de près par tout le staff des Bleus, particulièrement par le kiné Bruno Boussagol, également responsable du pôle médical du XV de France : "c'est Anthony qui est venu vers nous pour savoir si on pouvait collaborer à sa rééducation. Je l'accompagne en collaboration avec les kinés du Stade Toulousain. Il vient me voir à Montpellier pour faire un travail spécifique. A ce jour, tout se passe très bien. (...) On travaille très sérieusement de façon intensive à l'amener dans les meilleures dispositions, et si l'occasion se présente, à intégrer le groupe. A ce jour, on est bien !"

Le timing semble parfait, mais le chemin est encore long. Anthony Jelonch s'est pourtant fixé lui-même le 15 août comme objectif pour être prêt, un mois avant le premier match de la coupe du monde.