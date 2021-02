XV de France : Antoine Dupont positif au Covid-19

Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France Antoine Dupont est positif au Covid-19. Les premiers résultats des tests PCR sont tombés concernant l'effectif des Bleus.

Antoine Dupont a été diagnostiqué positif au Covid-19 ce vendredi. "Suite aux premiers tests PCR effectués ce vendredi 19 février au matin, les 12 premiers résultats indiquent 11 résultats négatifs. Le joueur testé positif à la Covid-19 est Antoine Dupont. Il est à ce jour asymptomatique", explique la Fédération Française de Rugby.

On connait à cette heure les noms de 11 joueurs qui eux ont été testés négatifs : Dorian Aldegheri, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Cyril Baille, Dylan Cretin, Charles Ollivon, Anthony Bouthier, Louis Carbonel, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Arthur Vincent.

Disponible contre l'Ecosse ?

En début de semaine, trois cas positifs ont été diagnostiqués au sein de l'encadrement, notamment Fabien Galthié et William Servat. Antoine Dupont est le premier joueur du XV de France à contracter le Covid. La bonne nouvelle dans la mauvaise, c'est que le demi de mêlée des Bleus doit être à l'isolement sept jours et non pas dix. La nouvelle règle de quarantaine annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran ne prenant effet que lundi. Il pourrait donc jouer contre l'Ecosse si un prochain test est négatif.

Ce lundi, on l'a aperçu aux côtés du sélectionneur au moment des Oscars Midi Olympique. La France doit jouer son troisième match du Tournoi des Six Nations dimanche 28 février au Stade de France face à l'Ecosse.