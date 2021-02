XV de France : après Fabien Galthié, William Servat positif au Covid-19

Un troisième cas de Covid-19 a été détecté dans l'encadrement du XV de France à Marcoussis. Il s'agit de l'ancien toulousain et entraîneur des avants français William Servat.

Le natif de Saint-Gaudens William Servat, 43 ans, ancien talonneur du Stade Toulousain et entraîneur des avants du XV de France, a été diagnostiqué positif au Covid-19 lors des tests réalisés à Marcoussis mardi 16 février au soir. Cela porte le nombre à trois cas au sein de l’encadrement des Bleus, avec Fabien Galthié le sélectionneur et un autre membre du staff tricolore. Aucun des trois ne souffre de symptôme du virus.

Les joueurs rentrent à la maison ce soir

Dès ce mercredi, les joueurs disposent de d'un bon de sortie de quatre jours. Ils vont pouvoir rentrer à leur domicile et ont pour consigne de maintenir leur isolement. Des tests PCR complémentaires seront réalisés à domicile vendredi et dimanche au soir, dès le retour des joueurs et de l’encadrement au centre national de rugby en région parisienne.

Pour l'heure, la totalité des joueurs sont testés négatifs. Leur prochain match dans le tournoi des Six Nations est programmé le dimanche 28 février face à l'Ecosse.