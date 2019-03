XV de France - Arthur Iturria : « On est une équipe jeune, il faut un minimum d'indulgence »

France Bleu Béarn : On a longtemps senti l'équipe de France impuissante dans ce match...

Arthur Iturria : On a pas eu de réponse, c'est vrai qu'il y a eu de l'impuissance même si on s'est battu avec nos armes. Aujourd'hui on ne rivalise pas contre une équipe comme ça avec seulement du courage.

Vous vous attendiez à cela ?

On s'est peut-être un peu trop formaté au fait qu'ils allaient tenir le ballon, nous quand on l'a tenu soit on l'a lâché bêtement, soit on a fait des fautes. Il faut peut-être que nous ayons un peu plus confiance en nous. Au moins sur la première mi-temps, nous avons pris une petite leçon de rugby. Par rapport au match en Angleterre je trouve qu'on s'est battu, même si cela ne s'est pas vu de l'extérieur.

Cela prendra peut-être plusieurs années mais cela débouchera forcément sur quelque chose de positif un jour ou l'autre

— Arthur Iturria, 3e ligne du XV de France

Vous parlez de « leçon de rugby », le XV de France en a pris quelques unes ces derniers temps...

Oui ça fait beaucoup, mais aujourd'hui il nous faut serrer les dents et se dire qu'on construit dans la défaite. On est une équipe jeune, il faut un minimum d'indulgence. Tout le monde réclamait des jeunes, ils sont là aujourd'hui, il faut construite avec eux et bien évidemment quelques anciens autour. Ce n'est pas une équipe qui se connaît parfaitement, donc continuons à construire, à lever la tête.

Il y aura donc des jours meilleurs ?

Je pense oui, j'en suis même persuadé parce que nous avons des joueurs de grande qualité, rien à envier individuellement avec les joueurs qu'on a en face. C'est donc, je le répète, de la construction. Je n'aime pas perdre, même si ça nous arrive beaucoup en ce moment, donc à nous de continuer à batailler pour trouver les petits réglages. Cela prendra peut-être plusieurs années mais cela débouchera forcément sur quelque chose de positif un jour ou l'autre.

En attendant il y a ce dernier match en Italie...

Il va falloir être très concentré parce que les Italiens vont jouer leur Tournoi contre nous, et nous aussi, parce que... Je ne vais pas dire qu'on ne vaut pas grand chose mais il ne faut pas se prendre pour d'autres, on est au moins au 8e rang mondial et c'est mérité. Donc à nous de ne pas prendre ce match à la légère et de bien finir ce Tournoi, ça serait bien pour l'équipe, et bien pour préparer la Coupe du Monde, pour ceux qui y seront.