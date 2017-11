Un XV de France avec Bastareaud et une charnière Dupont-Belleau contre les All Blacks

La composition du XV de France qui jouera ce samedi contre la Nouvelle-Zélande a été annoncée ce jeudi en début d'après-midi par Guy Novès. Ce premier test-match de la tournée de novembre voit le grand retour du Toulonnais Mathieu Bastareaud. La charnière marque par sa jeunesse.

Le sélectionneur Guy Novès a annoncé ce jeudi la composition du XV de France qui jouera ce samedi 11 novembre contre les All Blacks sur la pelouse du Stade de France. Mathieu Bastereaud (qui n'avait pas été sélectionné depuis plus de deux ans) fait partie du quinze de départ. La charnière, jeune, sera composée par le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont (20 ans) et l'ouvreur toulonnais Anthony Belleau (21 ans).

Et voici la liste des remplaçants :

16- Maynadier

17- Chaume

18- Kotze

19- Jedrasiak

20- Jelonch

21- Serin

22- Trinh-Duc

23- Penaud

Le XV néo-zélandais face aux Bleus

McKenzie - Naholo, Crotty, S.B. Williams, Ioane - (o) B. Barrett, (m) A. Smith - Cane, Read (cap.), Fifita - Whitelock, Romano - Laulala, Coles, Hames

Remplaçants : Taylor, Crockett, Tu'ungafasi, S. Barrett, Todd, Perenara, Sopoaga, Lienert-Brown

En novembre dernier, les Bleus avait perdu 24 à 19 contre les All Blacks. Le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande ce samedi à Paris et ce mardi à Lyon. Le 18 novembre, la rencontre se jouera au Stade de France, contre l’Afrique du Sud, et le 25, à la nouvelle U Arena de Nanterre, face au Japon.