XV de France : avec Hastoy, Le Bail et Pesenti en Australie

L'encadrement du XV de France a dévoilé ce dimanche midi la liste des 42 joueurs retenus pour la tournée d'été en Australie. Y figurent trois joueurs de la Section Paloise : l'ouvreur Antoine Hastoy et le demi de mêlée Clovis Le Bail qui pourraient fêter leur première sélection, et Baptise Pesenti.

Ce dimanche midi, alors que l'on connait l'affiche de la finale du Top 14 qui opposera La Rochelle au Stade Toulousain, l'encadrement du XV de France de rugby a dévoilé la liste des joueurs partants pour la tournée d'été en Australie où les Bleus affronteront à trois reprises les Wallabies (les 7, 13 et 17 juillet). Une liste de 42 noms, sans les joueurs des deux clubs finalistes ni certains cadres, et avec 22 joueurs non capés.

Une charnière Vert et Blanc chez les Bleus

Parmi ces "néophytes", deux palois : le demi d'ouverture Antoine Hastoy (24 ans), et le demi de mêlée Clovis Le Bail (26 ans). Si pour le premier c'était attendu en l'absence notamment de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, pour le second, la surprise est un peu plus grande, même si ses performances de la saison - 8 essais cette saison meilleur marqueur de la Section - lui permettaient d'espérer une place dans ce squad élargi. Pour les accompagner, Baptise Pesenti (24 ans), du haut de ses 2 sélections fait figure d'ancien ! Deux capes décrochées cet hiver à l'occasion de la Coupe d'Automne des Nations.

À noter qu'en ce moment se déroule le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, décalé en raison de la pandémie. La Section Paloise y est représentée chez les Bleuets par l'ouvreur Thibault Debaes et le pilier Téo Bordenave. Ils se sont inclinés en ouverture ce samedi face à l'Angleterre (38-22).