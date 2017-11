XV de France : avec Serin et Trinh-Duc à la charnière contre le Japon

Le sélectionneur Guy Novès a annoncé ce jeudi la composition du XV de France qui affrontera le Japon pour le dernier des test-matchs de novembre, ce samedi à la U Arena de Nanterre. De nombreux changements sont opérés. La charnière Dupont-Belleau n'est pas reconduite.

On ne change pas une équipe qui gagne. Après une série de défaites, c'est un XV de France profondément remanié qui affrontera le Japon ce samedi à la U Arena de Nanterre. Le sélectionneur Guy Novès choisit ce jeudi d'officialiser de nombreux changements.

La jeune charnière Dupont-Belleau est remplacée par un duo Serin-Trinh-Duc après seulement deux matchs. Elle avait pourtant paru prometteuse durant le premier contre la Nouvelle-Zélande (18-38) mais cela n'a pas suffit pour sauver sa tête.

En marquant deux essais face aux All Blacks (lors du deuxième match), l'ailier Gabriel Lacroix a gagné son ticket pour samedi. C'est probablement également après le match de Lyon que s'est joué le sort du centre du Racing Henry Chanvancy et du troisième ligne Sekou Macalou. Cancioret évoluera samedi également en tant que flanker.

Enfin, tous les trois-quarts sont remplacés. Tous sauf un : Teddy Thomas. Nans Ducuing est remplacé par le Clermontois Spedding, Geoffrey Doumayrou par un autre Clermontois, Penaud, et l'ailier Yoann Huget par Lacroix. Le Toulonnais Mathieu Bastareaud cède lui aussi sa place et rejoint les remplaçants. Et c'est Chavancy qui la prend.

Les remplaçants

Et voici la liste des remplaçants :