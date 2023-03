XV de France : Baptiste Héguy convoqué pour la première fois afin de préparer le Pays de Galles

C'est le troisième Bayonnais convoqué avec le XV de France en moins d'un an. Baptiste Héguy, le troisième ligne fait partie de la liste des 14 noms (voir plus bas) appelée à renforcer le groupe des Bleus qui, après la victoire historique à Twickenham (10-53), va préparer le dernier match du Tournoi des Six Nations contre le Pays de Galles (samedi, 14h45).

Une première pour le joueur âgé de 24 ans (1,96 m pour 108 kg). Une confirmation pour celui qui réalise une saison pleine. 15 matches avec l' Aviron Bayonnais , dont 13 en tant que titulaire. Lui le sauteur, indéboulonnable de cette troisième ligne qui fait le succès des Ciel et blanc cette saison, en compagnie de Pierre Huguet et Uzair Cassiem .

Héguy, déjà international avec les U20 en 2018, rejoindra Marcoussis et le centre national dès ce lundi. L'été dernier déjà, Matis Perchaud et Rémy Baget avaient fait partie du groupe de la tournée au Japon.

La liste des 14 sélectionnés :

Uini Atonio (Stade Rochelais), Paul Boudehent (Stade Rochelais), Baptiste Héguy (Bayonne), Thomas Lavault (Stade Rochelais), Emmanuel Meafou (Stade Toulousain), Yoann Tanga (Stade Rochelais), Bastien Vergnes-Taillefer (UBB), Sacha Zegueur (Pau), Pierre-Louis Barassi (Stade Toulousain), Léo Berdeu (Lyon), Anthony Bouthier (Montpellier), Thomas Darmon (Montpellier), Antoine Hastoy (Stade Rochelais), Matthis Lebel (Stade Toulousain), Enzo Reybier (Oyonnax).