XV de France : Baptiste Serin sera aux commandes pour le "crunch"

Guy Novès a dévoilé la composition de l'équipe de France qui ira défier l'Angleterre samedi (17h50) en ouverture du Tournoi des Six Nations. Le sélectionneur a décidé de confier les clés au demi-de-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles Baptiste Serin âgé seulement de 22 ans.

Serin ou Machenaud ? L'animation du jeu du XV de France était forcément réservée à un Bordelais. Bordelais d'origine avec le demi-de-mêlée du Racing 92 Maxime Machenaud. Ou Bordelais en fonction avec le dépositaire du jeu de l'UBB Baptiste Serin. Pour un, l'expérience et une tournée d'automne en position de titulaire plutôt réussie. Pour l'autre, l'allant de la jeunesse, un talent fou et des entrées remarquées notamment contre la Nouvelle-Zélande le 26 novembre avec cette passe croisée géniale dans l’inspiration sur l’essai de Louis Picamoles.

Une charnière made in UBB

Guy Novès, qui a dévoilé sa composition d'équipe ce jeudi a tranché en faveur du plus jeune, Baptiste Serin. Celui qui a découvert les Bleus au mois de juin lors de la tournée en Argentine a été retenu pour sa capacité à accélérer le jeu du XV de France dans l'espoir de surprendre et déstabiliser un XV de la Rose qui reste sur 14 victoires consécutives et dans le viseur le record mondial de 18 succès d'affilée établi par les All Blacks cet été. Le demi-de-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles fera la paire avec le Clermontois Camille Lopez, qui a lui-aussi été révélé sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Concernant Baptiste Serin, le sélectionneur parle de choix logique et naturel.

Baptiste Serin recroisera-t-il la route de l'Irlandais Rory Best le 25 février à Dublin ? © Radio France - Justine Hamon

Pour le reste, on retiendra qu'en l'absence de Jefferson Poirot et d'Eddy Ben Arous, Guy Novès a choisi de faire confiance au Toulousain Cyril Baille au poste de pilier gauche. En troisième ligne, Damien Chouly a été retenu au détriment de Loann Goujon qui sera remplaçant. Enfin, comme prévu, Gaël Fickou épaulera Rémi Lamerat au centre et palliera l'absence pour blessure de Wesley Fofana.

La composition du XV de France en Angleterre :