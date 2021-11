XV de France : battre les All Blacks, "ça n'arrive pas souvent dans une carrière"

Ancien demi de mêlée international et consultant rugby de Radio France, Guy Accoceberry a battu trois fois la Nouvelle-Zélande. Il estime que, ce samedi, les Bleus ne doivent pas laisser passer l'occasion de s'offrir les All Blacks dans l'optique de leur construction collective. Interview.

Une fois en 1990 avec la sélection du comité Côte Basque-Landes, deux fois en 1994 lors de la tournée historique des Bleus en Nouvelle-Zélande, Guy Accoceberry peut se targuer de trois victoires face aux All Blacks. Des matches à part dans une carrière et un exploit dont il estime la troupe de Fabien Galthié capable à deux ans de la coupe du monde. Alors que les Bleus se préparent à affronter la Nouvelle-Zélande pour le troisième et dernier test-match de la tournée d'automne ce samedi 20 novembre, Guy Accoceberry a livré à France Bleu Gironde son sentiment sur cette soirée toujours très attendue.

France Bleu Gironde : Un mot sur la composition des Bleus et la volonté du staff de privilégier le vécu commun…

Guy Accoceberry : C’est un raisonnement cohérent pour la charnière, pour la paire de centres, pour la troisième ligne. Sur un match comme ça, des automatismes il en faut, le détail va être important donc je pense que le staff préfère se rassurer avec ce type d’associations. J’aurais fait la même chose sauf à un poste. J’aurais plutôt tenté Matthieu Jalibert (ndlr : à l’ouverture) et mis Romain NTamack sur le banc puis fait bien sûr rentrer Romain pour être plus dans la gestion. Matthieu est plus capable d’exploits que Romain qui est plus dans le collectif. Et pour battre les All Blacks on aura besoin de quelques exploits personnels parce qu’on voit que pour l’instant le jeu collectif de l’équipe de France n’est pas encore suffisamment performant. Donc on s’appuie sur des joueurs à fort potentiel individuel et Matthieu Jalibert fait partie de ces joueurs.

On rencontre ce qui se fait de mieux, on veut performer, mettre sur sa carte de visite qu’on a battu les Blacks. Il ne faut pas passer à côté.

Volonté aussi de muscler une équipe parfois chahutée par les Argentins et les Géorgiens ?

Il y a eu de bonnes phases face à l’Argentine et la Géorgie mais là il va falloir avoir cette agressivité sur 80 minutes. C’est pour cela que Fabien Galthié a durci sa troisième ligne, a durci son milieu de terrain surtout. On craint toujours les All Blacks et les grandes équipes dans ce secteur. Avec Gaël Fickou et Jonathan Danty au centre, on est bien équipé au moins défensivement. On verra comment sont utilisés ces deux joueurs offensivement mais c’est très épais.

Quelle valeur accorder à ce test deux ans avant de retrouver les All Blacks en match d’ouverture de la coupe du monde ?

Le contexte, dans deux ans presque jour pour jour avec le même match, au même endroit. Pour certains le premier haka. Pour les joueurs qui seront là samedi et dans deux ans, ce vécu aidera à bien préparer le match d’ouverture de la coupe du monde. Se préparer à cette échéance. C’est de l’expérience que l’on prend et les fois suivantes on l’aborde de façon différente. C’est surtout de la préparation psychologique.

Guy Accoceberry sera bien sûr dans les tribunes du Stade de France. © Radio France

Jouer les All Blacks, ça marque une carrière internationale ?

Complètement. C’est la meilleure équipe du monde, c’est une équipe qui fait rêver tout joueur de rugby. On rencontre ce qui se fait de mieux, on veut performer, mettre sur sa carte de visite qu’on a battu les Blacks. Il ne faut pas passer à côté. Surtout, quand on peut saisir la chance de les battre, Ce qui peut être le cas samedi, il faut la prendre parce que ça n’arrive pas souvent dans une carrière.

Qu’est-ce qui vous fait dire que la France est assez mûre pour battre les Blacks ?

La qualité des joueurs de cette génération à des postes importants. C’est une équipe qui a montré depuis deux ans que sur les bases, la conquête, la défense, elle avait de bons arguments. Elle est aussi capable de fulgurances. A tout moment on sent que les Dupont, les Penaud, les Jalibert peuvent traverser le terrain. Il y a un vrai collectif, une vraie cohérence. Le staff a réussi à créer une vraie équipe, on sent qu’il y a de l’émulation, de la concurrence. Et puis il y a cet objectif de 2023. Jouer une coupe du monde dans son pays en sachant ou en sentant qu’on fait partie des favoris, ce qui n’était pas le cas sur les dernières coupes du monde, ça déclenche beaucoup de choses. Tout ça fait que l’équipe est mûre. Maintenant il lui reste des réglages, un titre à aller chercher par exemple dans le Tournoi, des victoires significatives, comme battre les All Blacks, pour franchir les derniers petits paliers qui sont souvent les plus durs à franchir.